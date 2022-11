Danh hiệu QBV World Cup 2022 là sân chơi của cái tên nào?

Lionel Messi bước vào World Cup 2022 với phong độ cao. Nhiều tờ báo cũng chọn Argentina là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Tại Copa America 2021, Messi là chủ nhân của hai giải thưởng "Cầu thủ hay nhất" và "Vua phá lưới". 8 năm trước tại World Cup 2014, cựu sao Barcelona cũng được bầu chọn là cầu thủ hay nhất giải. The Analyst nhận định: "Messi sẵn sàng để đưa Argentina lên ngôi vô địch". Cristiano Ronaldo đang sa sút. Nhưng theo The Analyst, không thể coi thường CR7. Anh hứa hẹn cháy hết mình cho kỳ FIFA World Cup 2022 có thể là cuối cùng trong sự nghiệp. Mùa trước, Ronaldo ghi 24 bàn trên mọi đấu trường ở đội hình được cho là tệ nhất của Man Utd trong lịch sử Premier League. Anh vừa cán mốc 700 bàn thắng cấp CLB trong sự nghiệp và là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở cấp độ ĐTQG (117). Neymar chơi hay ở mùa giải này. Cựu sao Barcelona in dấu giày vào 13 bàn (7 bàn, 6 kiến tạo) ở Ligue 1 2022/23. Cũng như Ronaldo hay Messi, Neymar xác định Qatar 2022 là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Vì thế, anh có sự chuẩn bị nghiêm túc. Bất chấp những rắc rối, Kylian Mbappe vẫn là ngôi sao lớn của PSG lẫn tuyển Pháp. Mbappe đang chơi tích cực hơn so với mùa trước. Anh có trung bình 11,6 pha chạm bóng trong vùng cấm và 19,9 lần rê bóng mỗi trận. Kể từ khi ra mắt "Les Bleus" vào tháng 3/2017, Mbappe ghi 28 bàn, thành tích chỉ kém Antoine Griezmann. 4 năm trước, mũi nhọn 23 tuổi chơi xuất sắc và trở thành cầu thủ trẻ hay nhất giải. Anh chính là niềm hy vọng để tuyển Pháp bảo vệ thành công ngôi vương tại World Cup 2022. World Cup 2022 có thể là cơ hội cuối cùng cho Kevin De Bruyne và "thế hệ vàng" của tuyển Bỉ gặt hái thành công. Ở tuổi 31, De Bruyne đang duy trì phong độ cao. Thực tế, 9 kiến tạo của De Bruyne vượt hơn mức kỳ vọng (6,3 xA). Cần biết rằng không cầu thủ nào ở Premier League đạt giá trị kiến tạo kỳ vọng cao hơn 4,3.

Lionel Messi bước vào World Cup 2022 với phong độ cao. Nhiều tờ báo cũng chọn Argentina là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Tại Copa America 2021, Messi là chủ nhân của hai giải thưởng "Cầu thủ hay nhất" và "Vua phá lưới". 8 năm trước tại World Cup 2014, cựu sao Barcelona cũng được bầu chọn là cầu thủ hay nhất giải. The Analyst nhận định: "Messi sẵn sàng để đưa Argentina lên ngôi vô địch". Cristiano Ronaldo đang sa sút. Nhưng theo The Analyst, không thể coi thường CR7. Anh hứa hẹn cháy hết mình cho kỳ FIFA World Cup 2022 có thể là cuối cùng trong sự nghiệp. Mùa trước, Ronaldo ghi 24 bàn trên mọi đấu trường ở đội hình được cho là tệ nhất của Man Utd trong lịch sử Premier League. Anh vừa cán mốc 700 bàn thắng cấp CLB trong sự nghiệp và là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở cấp độ ĐTQG (117). Neymar chơi hay ở mùa giải này. Cựu sao Barcelona in dấu giày vào 13 bàn (7 bàn, 6 kiến tạo) ở Ligue 1 2022/23. Cũng như Ronaldo hay Messi, Neymar xác định Qatar 2022 là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Vì thế, anh có sự chuẩn bị nghiêm túc. Bất chấp những rắc rối, Kylian Mbappe vẫn là ngôi sao lớn của PSG lẫn tuyển Pháp. Mbappe đang chơi tích cực hơn so với mùa trước. Anh có trung bình 11,6 pha chạm bóng trong vùng cấm và 19,9 lần rê bóng mỗi trận. Kể từ khi ra mắt "Les Bleus" vào tháng 3/2017, Mbappe ghi 28 bàn, thành tích chỉ kém Antoine Griezmann. 4 năm trước, mũi nhọn 23 tuổi chơi xuất sắc và trở thành cầu thủ trẻ hay nhất giải. Anh chính là niềm hy vọng để tuyển Pháp bảo vệ thành công ngôi vương tại World Cup 2022. World Cup 2022 có thể là cơ hội cuối cùng cho Kevin De Bruyne và "thế hệ vàng" của tuyển Bỉ gặt hái thành công. Ở tuổi 31, De Bruyne đang duy trì phong độ cao. Thực tế, 9 kiến tạo của De Bruyne vượt hơn mức kỳ vọng (6,3 xA). Cần biết rằng không cầu thủ nào ở Premier League đạt giá trị kiến tạo kỳ vọng cao hơn 4,3.