Đang bầu bì, vợ Bùi Tiến Dũng làm điều này khiến netizen phải chỉnh

Trong bức ảnh đăng tải mới nhất trên trang cá nhân, người mẫu Dianka Zakhidova - bà xã thủ môn Bùi Tiến Dũng chia sẻ trên trang cá nhân khoảnh khắc đi ăn tối lãng mạn cùng chồng nhân kỷ niệm 2 năm yêu nhau. Đi kèm bữa ảnh ăn tối, vợ thủ môn Bùi Tiến Dũng có viết: "Niềm vui của tôi, tình yêu của tôi, người bạn tri kỷ của tôi". Trong ảnh, Dianka Zakhidova - Bùi Tiến Dũng ngồi trước bàn tiệc tại một nhà hàng sang trọng. Thủ môn xứ Thanh trẻ trung, phong độ với áo phông trắng kết hợp quần jean, đi sneaker. Trong khi vợ Tây diện một chiếc váy quyến rũ với thiết kế cắt xẻ táo bạo. Dù đang bầu bí song trông Dianka Zakhidova vẫn chẳng khác là bao so với thời son rỗi. Các đường nét gương mặt nữ người mẫu vẫn giữ nguyên. Song lần lên sóng này của vợ Bùi Tiến Dũng còn bị nhắc nhở vì đang bầu bí mà vẫn đi trên đôi giày cao chót vót. Theo đó, một số netizen cho rằng giày cao gót bình thường đã không tốt cho sức khỏe phái đẹp. Những người mang thai lại càng cần phải tránh xa món đồ thời thượng này. Dưới bài viết, mọi người khuyên bà xã Bùi Tiến Dũng nên đi dép lê hoặc chọn những đôi giày đế thấp để tránh gây nguy hiểm cho mẹ và em bé. Cũng nhân dịp kỷ niệm 2 năm yêu nhau, Bùi Tiến Dũng chia sẻ hình ảnh đi du lịch cùng vợ và ngọt ngào bày tỏ: "Hi. I'm so happy to love you. My Everything". (Tạm dịch: "Chào em. Anh rất hạnh phúc khi có em. Em là tất cả của anh"). Từ lúc yêu cho đến lúc cưới, Bùi Tiến Dũng liên tục có những hành động đầy ngọt ngào, chăm sóc, yêu thương tới người vợ của mình. Bùi Tiến Dũng - Dianka Zakhidova tổ chức đám cưới hồi tháng 5. Đến ngày 12/7, cặp đôi lần lượt xác nhận mẫu Tây đang mang thai. Có thể thấy, Bùi Tiến Dũng ân cần chăm sóc vợ từ những việc nhỏ nhặt nhất.

