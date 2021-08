Đăng ảnh mới, Linh Ka khiến fans sững người với nhan sắc lạ

Từ một nàng hot girl gây ra rất nhiều tranh cãi, cũng từng gặp phải nhiều chỉ trích vì hình ảnh có phần hơi gợi cảm quá đà so với lứa tuổi, thời gian gần đây hình ảnh Linh Ka trong mắt cộng đồng mạng đã tích cực hơn rất nhiều. Thời điểm giãn cách xã hội, hot girl Linh Ka bỗng chốc được chú ý hơn nhờ những hình ảnh tích cực, không gợi cảm, hở hang, cô nàng lựa chọn trang phục trẻ trung và có chút trẻ con khi ở nhà. Dù vẫn tuân thủ đúng quy tắc 5K những hot girl 2K cũng không quên mặc đẹp mỗi ngày dù chỉ quanh quẩn trong nhà không bước ra phố. Sau hơn 2 tháng có chỉ thị 16 ngày nào cũng thấy nàng Linh Ka xuất hiện lung linh với loạt váy áo thời thượng trên mạng xã hội. Cô nàng chịu khó chăm chút tóc tai, phụ kiện đến cách trang điểm cũng chỉn chu mỗi lần lên đồ chụp ảnh. Khác hẳn với hình tượng đằm thắm, trưởng thành trước đó, khi ở nhà Linh Ka lại lựa chọn trang phục màu sắc, có phần trẻ con. Cô lựa chọn phong cách phù hợp trong từng khoảnh khắc, khi thì trên giường, rồi chui xuống gầm bàn làm việc chụp ảnh, ở phòng khách,...làm ai cũng say mê và khen ngợi không ngớt lời. Dù rất nhiều người bày tỏ sự khen ngợi với việc "lột xác" theo phong cách có phần trưởng thành, mặn mà và quyến rũ hơn, nhưng không ít ý kiến cho rằng ở độ tuổi 19, Linh Ka vẫn hợp với phong cách trang điểm và thời trang trẻ trung, năng động như trước hơn. Nếu vài năm trước, hot girl Linh Ka sở hữu thân hình đầy đặn cùng gương mặt tròn trịa thì hiện tại, Linh Ka đã cao hơn, đặc biệt là body thon gọn sau khi giảm 7,5 kg. Tuy nhiên nhiều người nhận xét rằng với cân nặng như vậy là quá gầy, dù Linh Ka khá hài lòng với vóc dáng này. Theo thời gian, cô nàng hot teen Hà thành đã dần trưởng thành trong hoạt động nghệ thuật lẫn phong cách thời trang. So với những hot teen nổi cùng thời, Linh Ka là người duy nhất còn giữ được "nhiệt" với công chúng. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Hết chi nửa tỷ sắm đồ hiệu, Linh Ka mạnh tay mua căn hộ cao cấp ở tuổi 18: Ai chê liệu đã giàu bằng - Nguồn: YAN News

