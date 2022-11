Đăng ảnh lộ vòng 1, hot girl Xoài Non nhận bình luận khiếm nhã

Xoài Non là hot girl 10x được nhiều khán giả chú ý bởi nhan sắc lai Tây cuốn hút. Vốn được mệnh danh là gái xinh Instagram, sở hữu cả trăm nghìn người theo dõi trên mạng xã hội, thời gian qua mỗi lần đăng ảnh, Xoài Non đều gây chú ý lớn. Mới đây, bà xã Xemesis chơi lớn khi đăng tải nhiều hình ảnh cận ngoại hình bỏng mắt. Khoảnh khắc ghi lại, hot girl Sài thành diện trang phục được thiết kế xẻ ngực táo bạo kết hợp chân váy ngắn. Ở phần bìn luận bài đăng, rất nhiều cư dân mạng vào ngợi khen sắc vóc của nàng dâu hào môn. Bên cạnh những bình luận khen ngợi xuất hiện không ít bình luận "cà khịa". Một số tài khoản còn mỉa mai ngoại hình của Xoài Non. Nhận về ý kiến bình luận vô duyên, Xoài Non lập tức đáp trả: "Không lẽ bạn bị cận à, cũng có chút xíu mà", "Cảm ơn bạn, mình thấy mình lép nhưng rất sang nha, hi hi",... Đặc biệt, nhiều cư dân mạng vào mắng những tài khoản trên vô duyên trên. Đây là lần thứ "n" cô nàng phải đáp trả khi nhận bình luận kém duyên về ngoại hình mỗi lần đăng tải hình ảnh. Hot girl 10x luôn nổi bật với vẻ ngoài lai Tây xinh đẹp cùng làn da trắng sáng. Dù là gốc Việt 100% tuy nhiên làn da trắng, đôi mắt to và thường xuyên để tóc sáng màu nên Xoài Non thường bị nhầm là lai Tây. Ảnh: FBNV

Xoài Non là hot girl 10x được nhiều khán giả chú ý bởi nhan sắc lai Tây cuốn hút. Vốn được mệnh danh là gái xinh Instagram, sở hữu cả trăm nghìn người theo dõi trên mạng xã hội, thời gian qua mỗi lần đăng ảnh, Xoài Non đều gây chú ý lớn. Mới đây, bà xã Xemesis chơi lớn khi đăng tải nhiều hình ảnh cận ngoại hình bỏng mắt. Khoảnh khắc ghi lại, hot girl Sài thành diện trang phục được thiết kế xẻ ngực táo bạo kết hợp chân váy ngắn. Ở phần bìn luận bài đăng, rất nhiều cư dân mạng vào ngợi khen sắc vóc của nàng dâu hào môn. Bên cạnh những bình luận khen ngợi xuất hiện không ít bình luận "cà khịa". Một số tài khoản còn mỉa mai ngoại hình của Xoài Non. Nhận về ý kiến bình luận vô duyên, Xoài Non lập tức đáp trả: "Không lẽ bạn bị cận à, cũng có chút xíu mà", "Cảm ơn bạn, mình thấy mình lép nhưng rất sang nha, hi hi",... Đặc biệt, nhiều cư dân mạng vào mắng những tài khoản trên vô duyên trên. Đây là lần thứ "n" cô nàng phải đáp trả khi nhận bình luận kém duyên về ngoại hình mỗi lần đăng tải hình ảnh. Hot girl 10x luôn nổi bật với vẻ ngoài lai Tây xinh đẹp cùng làn da trắng sáng. Dù là gốc Việt 100% tuy nhiên làn da trắng, đôi mắt to và thường xuyên để tóc sáng màu nên Xoài Non thường bị nhầm là lai Tây. Ảnh: FBNV