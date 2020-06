Đăng ảnh cưới, hot girl “bắp cần bơ” lộ phiên bản chưa chỉnh sửa

Cách đây không lâu, hot girl "bắp cần bơ" - Trần Thanh Tâm đã bất ngờ đăng ảnh mặc váy cưới lên trang cá nhân khiến cộng đồng mạng không ngừng xôn xao, tò mò. Những hình ảnh mà cô nàng Trần Thanh Tâm chia sẻ xinh đẹp lung linh trông không khác gì cô dâu chuẩn bị lên xe hoa, dân mạng cũng nửa tin nửa không rằng hot girl này chuẩn bị lấy chồng. Xuất hiện trong chiếc váy cưới màu trắng, hot girl Trần Thanh Tâm vui vẻ chia sẻ "Tạm ngừng thả thính từ đây". Cô thậm chí còn đăng ảnh lên story và đính kèm bài hát mang tên Đám cưới trên thiên đường. Dưới phần bình luận, hot girl Tik Tok cũng tag quản lý của mình vào nhắn nhủ "chuẩn bị tiền đi anh". Thậm chí cô nàng còn quay lại một đoạn clip Tik Tok mặc váy cưới rất xinh đẹp và lộng lẫy. Hành động này của Thanh Tâm "bắp cần bơ" khiến nhiều người cho rằng cô nàng sắp lên xe hoa, và danh tính của chú rể lập tức trở thành một ẩn số được nhiều người kiếm tìm. Thế nhưng, cư dân mạng nhanh chóng đã vạch trần nhan sắc thật sự đằng sau của Thanh Tâm hoàn toàn khác xa so với những hình ảnh mà chính tay cô nàng này đăng tải. Ảnh chưa qua chỉnh sửa của hot girl "bắp cần bơ" có lẽ do livestream thiếu ánh sáng nên làn da sạm đen, khuôn mặt cũng kém tươi hơn hình ảnh được đăng tải. Mặc dù biết rằng đây là điều khó tránh khỏi khi chụp ảnh không đủ ánh sáng, thế nhưng dân mạng vẫn không thể chấp nhận nổi nhan sắc thật sự này. Đây không phải là lần đầu Thanh Tâm bị bóc mẽ nhan sắc trên mạng và ngoài đời thực khác xa hoàn toàn, vậy nên khi những gì thật nhất bị bày ra thì nhiều người coi đó là chuyện thường tình, không có gì xa lạ. So với ảnh đã qua chỉnh sửa, Thanh Tâm thực sự không hề trắng trẻo và xinh đẹp như vậy. ừ khi nổi lên đến nay, Thanh Tâm đã vướng vào không ít lùm xùm không đáng có. Đáng chú ý nhất vẫn là vụ việc cô nàng bị phanh phui nhan sắc thật trong một buổi phỏng vấn. Mời quý độc giả đón xem thêm video Hotgirl 'Trứng rán cần mỡ bắp cần bơ' lên tiếng về nhan sắc gây thất vọng - Nguồn: S News

Cách đây không lâu, hot girl "bắp cần bơ" - Trần Thanh Tâm đã bất ngờ đăng ảnh mặc váy cưới lên trang cá nhân khiến cộng đồng mạng không ngừng xôn xao, tò mò. Những hình ảnh mà cô nàng Trần Thanh Tâm chia sẻ xinh đẹp lung linh trông không khác gì cô dâu chuẩn bị lên xe hoa, dân mạng cũng nửa tin nửa không rằng hot girl này chuẩn bị lấy chồng. Xuất hiện trong chiếc váy cưới màu trắng, hot girl Trần Thanh Tâm vui vẻ chia sẻ "Tạm ngừng thả thính từ đây". Cô thậm chí còn đăng ảnh lên story và đính kèm bài hát mang tên Đám cưới trên thiên đường. Dưới phần bình luận, hot girl Tik Tok cũng tag quản lý của mình vào nhắn nhủ "chuẩn bị tiền đi anh". Thậm chí cô nàng còn quay lại một đoạn clip Tik Tok mặc váy cưới rất xinh đẹp và lộng lẫy. Hành động này của Thanh Tâm "bắp cần bơ" khiến nhiều người cho rằng cô nàng sắp lên xe hoa, và danh tính của chú rể lập tức trở thành một ẩn số được nhiều người kiếm tìm. Thế nhưng, cư dân mạng nhanh chóng đã vạch trần nhan sắc thật sự đằng sau của Thanh Tâm hoàn toàn khác xa so với những hình ảnh mà chính tay cô nàng này đăng tải. Ảnh chưa qua chỉnh sửa của hot girl "bắp cần bơ" có lẽ do livestream thiếu ánh sáng nên làn da sạm đen, khuôn mặt cũng kém tươi hơn hình ảnh được đăng tải. Mặc dù biết rằng đây là điều khó tránh khỏi khi chụp ảnh không đủ ánh sáng, thế nhưng dân mạng vẫn không thể chấp nhận nổi nhan sắc thật sự này. Đây không phải là lần đầu Thanh Tâm bị bóc mẽ nhan sắc trên mạng và ngoài đời thực khác xa hoàn toàn, vậy nên khi những gì thật nhất bị bày ra thì nhiều người coi đó là chuyện thường tình, không có gì xa lạ. So với ảnh đã qua chỉnh sửa, Thanh Tâm thực sự không hề trắng trẻo và xinh đẹp như vậy. ừ khi nổi lên đến nay, Thanh Tâm đã vướng vào không ít lùm xùm không đáng có. Đáng chú ý nhất vẫn là vụ việc cô nàng bị phanh phui nhan sắc thật trong một buổi phỏng vấn. Mời quý độc giả đón xem thêm video Hotgirl 'Trứng rán cần mỡ bắp cần bơ' lên tiếng về nhan sắc gây thất vọng - Nguồn: S News