Dàn vlogger đình đám một thời: Người ở ẩn, kẻ dính ồn ào tình cảm

JVevermind (tên thật Trần Đức Việt, sinh năm 1992) là một trong những người đi đầu phong trào vlogger ở Việt Nam. Anh là người Việt đầu tiên nhận nút play mạ vàng từ YouTube cho kênh có một triệu lượt subscriber. JV tốt nghiệp ngành Truyền thông Đa phương tiện tại ĐH Cameron (Mỹ) rồi về nước để phát triển sự nghiệp. Từ cuối 2015 tới nay, tần suất sản xuất vlog của JVevermind giảm dần rồi ngừng hẳn. Giữa năm 2018, 9X xuất hiện ở phần giới thiệu với vai trò đạo diễn trong MV của Miss Teen Trang Thiên. Nhiều thông tin cho rằng chàng trai sinh năm 1992 vẫn hoạt động truyền thông nhưng kín tiếng hơn. Trên trang cá nhân, JV không đăng nhiều ảnh liên quan đến cuộc sống cá nhân. Gương mặt từng nổi đình đám trong dàn vlogger đời đầu là Huy Me (tên thật Phạm Công Thành, sinh năm 1993). Huy Me du học ở Mỹ rồi trở về nước phát triển con đường nghệ thuật. Anh được nhiều người yêu thích nhờ lối nói chuyện hài hước, tự nhiên và ngoại hình điển trai. Hiện tại, Huy Me không thường xuyên làm vlog như trước. Anh lấn sân sang con đường điện ảnh với bộ phim đầu tay Siêu trộm, sau đó là Bạn gái tôi là sếp, Sút và sắp tới là Anh thầy ngôi sao. Huy Me thường xuyên khoe ảnh bạn gái Trúc Anh (sinh năm 1998) trên trang cá nhân. Cô nàng được nhiều người chú ý nhờ ngoại hình đẹp lạ, gu thời trang và phong cách make up đậm chất "Tây". An Nguy (tên thật Nguỵ Thiên An, sinh năm 1987) là vlogger ghi điểm nhờ ngoại hình "không tuổi", lối nói chuyện lạnh lùng nhưng mang "chất" riêng. Sau nhiều năm sinh sống và làm việc ở Mỹ, 8X trở về nước năm 2016 và tham gia cuộc thi The Face 2016. Sau đó, cô lấn sân màn ảnh rộng với vai chính trong phim Chờ em đến ngày mai. Tháng 9/2018, An Nguy vướng tin đồn hẹn hò với diễn viên Kiều Minh Tuấn. Ồn ào tình cảm của cả hai thu hút sự chú ý của dư luận trong một thời gian. Khi mọi chuyện lắng xuống, 8X quay trở lại Mỹ để tiếp tục học tập và tuyên bố tạm dừng hoạt động nghệ thuật. Phở Đặc Biệt (tên thật Tô Bửu Phát, sinh năm 1991) nổi tiếng nhờ series video hài hước Thích ăn phở từ cuối năm 2013. Anh thu hút lượng lớn fan hâm mộ nhờ gương mặt hài hước và loạt biểu cảm troll "khó đỡ". Phở cùng An Nguy, JVevermind, Huy Me nằm trong danh sách đề cử hạng mục YouTube Personality tại Influence Asia 2017. Hiện tại, Phở không còn sản xuất vlog mà chuyển dần sang kinh doanh và làm truyền thông. Hoạt động để lại nhiều dấu ấn của anh là đưa các nhân vật nước ngoài hot trong giới trẻ về Việt Nam như hot girl Celine Farach, giọng ca cover đình đám Sam Tsui. Mối tình xứng đôi, vừa lứa dù kẻ Bắc, người Nam của Phở Đặc Biệt với hot girl Sun HT cũng khiến dân mạng ngưỡng mộ. Đôi trẻ thường xuyên khoe ảnh tình cảm, đi du lịch trên trang cá nhân.

