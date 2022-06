Dàn trai đẹp U23 Việt Nam cởi áo khoe body "múi sầu riêng"

Sau trận hoà U23 Thái Lan ở lượt trận mở màn bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2022, HLV Gong Oh Kyun cho U23 Việt Nam nghỉ xả hơi và tập hồi phục nhẹ bên hồ bơi khách sạn tại Tashkent (Uzbekistan) trong ngày 3/6. Tại đây, dàn cầu thủ U23 Việt Nam khiến ai nấy cũng xuýt xoa khi cởi trần Đa phần dàn cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam đều sở hữu thân hình săn chắc vạn người mê, múi nào ra múi nấy, khiến cánh mày râu ngưỡng mộ, fan girl thì say như điếu đổ. Với một cầu thủ chuyên nghiệp, bên cạnh việc rèn luyện tốt về chuyên môn, ngoại hình cũng có tác động rất lớn đến thành công của họ. Đặc biệt các học trò của HLV Gong Oh Kyun sẽ để lại được nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Nụ cười tươi rói của đội trưởng U23 Việt Nam - Bùi Hoàng Việt Anh. Theo lịch trình, ngày 5/6 thầy trò HLV Gong Oh Kyun sẽ gặp U23 Hàn Quốc. Trước khi cởi áo khoe body, các cầu thủ U23 Việt Nam có bài tập phục hồi. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng nụ cười vẫn luôn nở trên môi các cầu thủ U23 Việt Nam. Danh Trung là nhân tố đặc biệt trong dàn cầu thủ U23 Việt Nam thời HLV Gong Oh Kyun. Các cầu thủ U23 Việt Nam xả hơi sau trận hòa U23 Thái Lan. HLV Gong Oh-kyun cho các học trò tập hồi phục tại bể bơi khách sạn Wyndham Tashkent (Uzbekistan) để lấy lại thể lực, chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp.

