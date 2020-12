Dân tình vẽ từng vai diễn để đời NS Chí Tài gây nghẹn ngào

Giữa mất mát vô cùng to lớn khi NS Chí Tài đột quỵ qua đời, nhiều nghệ sỹ, người nổi tiếng cùng cư dân mạng đã đồng loạt gửi những dòng tiễn biệt xót xa tới danh hài đáng kính. Trước sự ra đi đầy thương tiếc của NS Chí Tài, trên MXH rất nhiều người bày tỏ niềm thương tiếc của mình gửi đến người nghệ sĩ tài hoa. Trong số đó là các bạn trẻ, những người có tuổi thơ gắn bó với đầu đọc DVD, mua từng cái đĩa có danh hài. Riêng Nguyễn Trang, một hoạ sĩ trẻ của Fanpage Tùm Lum Chuyện đã chia sẻ lại kỉ niệm tuổi thơ của mình và "chú Chí Tài" bằng một cách rất riêng. Nguyễn Trang đã vẽ lại một bộ tranh, ghi lại những hoạt động nghệ thuật nổi bật của danh hài Chí Tài. Tác phẩm của Trang hiện đang thu hút đông đảo sự chú ý của cư dân mạng, nhiều người xem tranh xong cũng bồi hồi nhớ lại những tiếng cười kỉ niệm của mình với danh hài Chí Tài. Nếu từng xem qua DVD của Nụ Cười Mới, hẳn bạn nhớ ngay câu thoại kinh điển này: Giơ chân trái lên, rồi giơ chân phải lên... Hình tượng "Chí Tài Tình" với bài hát chế nổi tiếng Chuyện Câu Giờ hẳn bạn cũng chưa quên đúng không? Hình tượng bầu show ca nhạc, ban đầu bảnh bao sau đó bị bạn diễn xé trụi áo ở Việt Nam Idol Miệt Vườn cũng là vai diễn để đời của danh hài Chí Tài. Thi thoảng danh hài Chí Tài cũng vào những vai đại ca giang hồ, vừa gai góc vừa gây cười, hình tượng "ông trùm" ở vở Hài Kịch Xe Ôm là một ví dụ. Tạo hình với kiểu tóc "bum bê" của NS Chí Tài trong vai diễn thầy giáo dạy nhạc với Trấn Thành làm khán giả vừa nhìn đã phì cười. Sau tất cả, chỉ biết cám ơn chú vì đã một đời cống hiến hết mình vì nghệ thuật. Và tạm biệt chú, mong chú an nghỉ! Nguồn ảnh: Tùm Lum Chuyện Mời quý độc giả đón xem thêm video:Cân Nặng Thấp Kỷ Lục Của Các Mỹ Nhân Việt NGỌC TRINH Không "On Top" - Nguồn: YAN News

