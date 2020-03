Dân tình bức xúc du khách nước ngoài “lười” đeo khẩu trang giữa dịch Covid-19

Mới đây, trong một diễn đàn trên mạng xã hội xuất hiện bài viết phản ánh về việc du khách nước ngoài tới Việt Nam vẫn ngang nhiên không đeo khẩu trang dù dịch Covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp trên khắp thế giới. Lý do được những du khách nước ngoài đưa ra việc không đeo khẩu trang vì họ không có bệnh, khẩu trang chỉ dành cho những người nhiễm Covid-19 để tránh lây lan. Hơn nữa việc sử dụng trang bị này khiến họ cảm thấy bí bách, khó thở. Bên cạnh đó, cũng có một số khách du lịch đã có ý thức đeo khẩu trang. Tuy nhiên, theo nhiều dân mạng, tỷ lệ này chỉ chiếm 30% du khách tại Hồ Gươm. "Đây chính là lý do mà bên châu Âu lây nhiễm kinh khủng thế, họ quá chủ quan, đến khi tình hình dịch bệnh Covid-19 trở nên báo động họ mới bắt đầu lo sợ. Tuy nhiên tại Việt Nam, mọi chuyện vẫn kiểm soát được nên tới đây họ vẫn vô tư như thường" - Người dùng N.N.M bình luận. Không chỉ có du khách Châu Âu mà các khách du lịch châu Á cũng chủ quan, không đeo khẩu trang khi tới Việt Nam. Những hình ảnh này khiến dân mạng vô cùng bức xúc. Nhiều người có đem theo khẩu trang nhưng không sử dụng, họ thoải mái nắm tay, ôm ấp dù hành động này đã được khuyến cáo là hạn chế vì dẫn dễ khiến virus lây lan nhanh chóng. "Đa số là không đeo, không đeo phạt tiền", "Không đeo thì tiễn ra sân bay về nước luôn. Việt Nam nên quy định bắt buộc sử dụng khẩu trang khi ra ngoài" - Nhiều người bức xúc bình luận. Trong số các ca mắc Covid-19 tại Việt Nam có rất nhiều ca là người nước ngoài, điều này khiến nhiều người lo ngại, mong muốn thắt chặt quản lý và yêu cầu khách du lịch đeo khẩu trang bắt buộc. Xem thêm clip: Covid19: Phỏng vấn người nước ngoài ở Nha Trang. Ngã ngửa lý do 99.9% không đeo khẩu trang - Nguồn: Youtube

