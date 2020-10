Dàn nhân vật phụ Rap Việt bất ngờ bị dân tình soi nhan sắc

Ở tập 12 của Rap Việt, GDucky khiến khán giả Rap Việt không thể ngồi yên. Trong phần trình diễn, dân tình trên MXH chú ý tới ca sĩ hỗ trợ cho chàng rapper bởi nhan sắc quá sức quyến rũ. Theo tìm hiểu, cô ca sĩ hỗ trợ GDucky tại game show Rap Việt có tên Lưu Hiền Trinh. Cô nàng sinh năm 1991 này từng là Á quân cuộc thi Nhân Tố Bí Ẩn (X-Factor) 2016 cùng với nhóm nhạc S-girls. Năm 2018, cô nàng tiếp tục tham gia The Voice và nhận được nhiều sự chú ý. Khi lên sóng, Hiền Trinh nhận được nhiều lời khen nhờ khuôn mặt xinh đẹp cùng thần thái rất quyến rũ, sang chảnh. Ngoài đời, cô nàng theo đuổi phong cách nhẹ nhàng, nữ tính. Đạt Dope - thí sinh Rap Việt từng nhờ chị gái mình là nữ ca sĩ Evy hỗ trợ cho tiết mục của mình. Cô nàng này nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của dân tình nhờ vẻ ngoài vô cùng sexy, quyến rũ. Nhan sắc của Evy khi lên sóng và trong ảnh sống ảo tự đăng cũng được đặt lên bàn cân. Nhiều ý kiến cho rằng Evy trong ảnh selfie trông sắc sảo và lung linh hơn. Một số ý kiến lại cho rằng khi lên tivi trông cô nàng gần gũi, chân thật hơn dù không thể chủ động ánh sáng và góc máy. Evy tên thật là Phương Minh. Cô từng kết hợp với team Space Speaker trong các sản phẩm như "Em ơi cứ vui", "Krazy". "Chị áo xanh" tên thật Kim Dung, sinh năm 1997 và hiện đang là dancer của vũ đoàn Bước Nhảy. Cô nàng gây ấn tượng nhờ gương mặt xinh xắn và chiều cao vô cùng lý tưởng. Vì bộ trang phục ôm sát cùng lối makeup đậm nên khi lên sóng, trông Kim Dung khá già dặn và có phần hơi dữ dằn. Ngoài đời khi trang điểm vừa phải, trông cô nàng rất thu hút với vẻ ngoài trẻ trung, cá tính nhưng không kém phần nữ tính. Với nhan sắc của mình, Kim Dung từng được dân mạng so sánh với loạt đàn chị như Võ Hoàng Yến và Minh Hằng. Louis Hà là khán giả cool ngầu như "thanh tra dự giờ" từng khiến dân tình chú ý trong một tập của chương trình Rap Việt. Trên tivi cool ngầu thế nào thì ngoài đời, Louis Hà cũng chất chơi thế đấy. Cô nàng khiến nhiều người phải thả tim mỏi tay với những bức ảnh ngút ngàn thần thái. Louis Hà là một stylist kiêm fashionista nổi tiếng với phong cách, cá tính siêu cool. Cô nàng cũng là thành viên của 42thehoods - hội bạn thân quy tụ toàn những trai xinh gái đẹp. Mời quý độc giả xem video: Hứa Vĩ Văn: "Đừng coi thường Diễm My 9x" - Nguồn: Saostar

