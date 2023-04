Dàn người đẹp ngủ gật thôi cũng nổi tiếng khắp cõi mạng Việt

Mỹ nhân Việt có nhiều khoảnh khắc "dở khóc dở cười" do bị ống kính bắt gặp lúc đang ngủ gật. Dù chợp mắt nhưng Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014 (HHVN) - Huyền My vẫn đầy sang chảnh khi dát toàn hàng hiệu lên người. Đặc biệt, netizen tinh ý nhận ra mỗi lần Huyền My ngủ gật lại xách thêm một item túi hiệu trị giá hàng trăm triệu đồng. Là nàng hậu danh giá và được nhiều người săn đón, Miss Grand International 2021 (MGI) - Thùy Tiên cũng luôn phải tất bật với các hoạt động và những lịch trình di chuyển dày đặc. Chính vì vậy, nàng hậu cũng có nhiều khoảnh khắc mệt mỏi và phải ngủ gật trước ống kính máy quay. Nhìn vào những hình ảnh này, fan sắc đẹp lại càng cảm thấy thương người đẹp đang hoạt động tại làng hương sắc. MGI 2021 bị ghi lại khoảnh khắc ngủ gật trong lúc chờ ghi hình. Hot girl Xoài Non cũng không tránh khỏi những lần bị ống kính camera "bắt thóp" khoảnh khắc đang ngủ gật vì quá mệt. Người đẹp sinh năm 2002 chia sẻ: ""Mọi người thường thấy Xoài xuất hiện lộng lẫy trên thảm đỏ, trên những shoot hình tạp chí hay check-in du lịch sang chảnh nhưng đâu ai thấy cảnh mình “chạy xô" 2, 3 việc một ngày. Tuy chạy nhưng mắt vẫn díu lại, ngủ gà ngủ gật trên set quay, trên ô tô thành ra mới có những tấm hình 'để đời' này. Mệt thì mệt thật nhưng được làm việc mình thích để nỗ lực phát triển bản thân, học hỏi nhiều điều mới và được cả nhà yêu thương thì Xoài vẫn mê". Khoảnh khắc camera bắt được lúc Ninh Dương Lan Ngọc đang ngủ vô cùng đáng yêu. Hương Giang cũng tranh thủ chợp mắt trong lúc chờ đợi ghi hình. H'Hen Niê gây cười với khoảnh khắc nằm ngủ "xả lai" trong hậu trường.

