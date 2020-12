Dàn nam chính những vụ chia tay ồn ào nhất MXH năm 2020

Vào tháng 8 năm 2020, thông tin cặp đôi streamer ViruSs và Ngân Sát Thủ chia tay sau 5 năm yêu nhau khiến không ít fan bất ngờ. Hậu chia tay, ViruSs đang tập trung cho cuộc sống riêng với công việc ngày càng phát triển, hình ảnh bản thân cũng vì thế mà được chăm chút hơn trước. Cách đây chưa lâu, ViruSs xuất hiện với vẻ soái ca, tóc tai "vuốt vuốt" bảnh bao gây nhiều sự chú ý. Nhiều fan còn tinh ý nhận ra, nam streamer trông còn có da có thịt hơn so với trước rất nhiều. Cuộc chia tay ồn ào nhất năm 2020 phải kể tới chuyện tình sóng gió giữa Trọng Hưng đã và nữ giảng viên Âu Hà My. Tại thời điểm đó, Trọng Hưng và Hà My cho biết tạm dừng khi cả 2 đòi đưa nhau ra pháp luật để làm rõ trắng đen. Từ đó đến nay, diễn biến vụ chia tay ồn ào chưa có cập nhật gì mới nhưng sự thay đổi ngoại hình của Trọng Hưng thì rõ mười mươi. Ngày 31/12/2019 có lẽ là ngày cuối năm "sóng gió" nhất với cặp đôi Châu Bùi - Decao. Chỉ trong một ngày, cặp đôi đã xác nhận chia tay, kết thúc mối tình kéo dài 4 năm. Dịp Valentine 2020, Châu Bùi xác nhận lại tin chia tay Decao. Fashionista chia sẻ cả hai có những định hướng khác nhau trong công việc, cuộc sống nên quyết định dừng lại. Sự thay đổi 180 độ của Decao hậu chia tay đã khiến dân tình choáng váng. Anh chàng nuôi tóc dài, có để râu và theo chia sẻ, nam người mẫu đã sụt 7 kg trong 2 tháng để chuẩn bị cho BST mới. Tháng 11 vừa qua, thông tin Sĩ Thanh và Huỳnh Phương chính thức "đường ai nấy đi" sau hơn 1 năm hẹn hò khiến nhiều người vô cùng tiếc nuối. Ngay sau đó, Huỳnh Phương lập tức vướng vào nghi vấn có người mới. Sự tương đồng trong một số cảnh quay story của Huỳnh Phương và một cô gái có tên Trâm Trần đã dấy lên nghi án họ đang hẹn hò. Trên Instagram, Huỳnh Phương đã xóa follow và những hình ảnh có liên quan tới Sĩ Thanh. Anh chàng không đăng một bài viết nào khác kể từ tháng 3 năm nay. Mời quý độc giả xem video: Ngân sát thủ xác nhận chia tay ViruSs, dân mạng tiếc nuối nhìn lại loạt kỷ niệm - Nguồn: S News

