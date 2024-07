Dàn MC song ngữ nổi tiếng khắp cõi mạng xinh đẹp, kiếm tiền giỏi

Đặng Dương Thanh Thanh Huyền (SN 1996, Khánh Hòa) hay còn biết với cái tên Thanh Thanh Huyền là gương mặt quen thuộc với khán giả khi lọt top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và là đại diện Việt Nam tại Miss Charm 2023. Thanh Thanh Huyền là MC song ngữ dẫn dắt nhiều chương trình giải trí. Nhiều khán giả ưu ái gọi người đẹp bằng danh xưng "MC 3.000 chữ" vì cô từng dẫn dắt mà không cần cầm kịch bản, thuộc lòng 75 tên riêng. Theo tìm hiểu nữ MC Thanh Thanh Huyền thông thạo tiếng Anh, tiếng Trung Quốc… điều này tạo thuận lợi cho cô nàng khi nhận dẫn các chương trình song ngữ. Với chiều cao 1,68m cùng thân hình mảnh mai, Thanh Thanh Huyền ghi điểm với phong cách thời trang gợi cảm. Các trang phục được cô lựa chọn đều có thiết kế cắt xẻ táo bạo, khoe khéo vóc dáng quyến rũ. Trần Khánh Vy (SN 1999, Nghệ An) là người dẫn chương trình, nhà sáng tạo nội dung. Cô bất ngờ nổi tiếng khi quay video ngắn "nhại" 7 thứ tiếng (Thái, Hàn, Trung, Nhật, Anh, Ý, Việt) theo phong cách hài hước. Khánh Vy cũng ghi điểm khi sở hữu loạt thành tích học tập ấn tượng như giải ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh, được tuyển thẳng vào 4 trường đại học, tốt nghiệp bằng loại giỏi ngành Quan hệ quốc tế tại Học viện Ngoại giao… Thời gian qua, Khánh Vy đảm nhận vai trò người dẫn chương trình Đường lên đỉnh Olympia thay thế cho MC Diệp Chi. Bên cạnh đó, cô còn làm KOL, người mẫu ảnh cho nhiều nhãn hàng thời trang và mỹ phẩm. Ở tuổi 25, người đẹp gốc Nghệ An có sự nghiệp thành công và khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Cô sở hữu nhà ở Hà Nội và TPHCM, tậu xế hộp đắt tiền, đi du lịch, nghỉ dưỡng tại nhiều nơi trên thế giới. Nguyễn Thu Thủy được khán giả biết đến là MC song ngữ nổi tiếng, từng có cơ hội dẫn dắt một số chương trình của đài VTV và gây ấn tượng với khán giả bởi cách dẫn duyên dáng, chuyên nghiệp tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam. Nữ MC song ngữ ghi điểm với phong cách thời trang thanh lịch, gọn gàng. Mỗi lần xuất hiện, cô thường lựa chọn trang phục cắt xẻ tinh tế, màu sắc rực rỡ, tôn lên vóc dáng thon gọn, mảnh mai. Với khả năng ngoại ngữ tốt cùng sự am hiểu sâu rộng về nhiều lĩnh vực khác nhau, Thu Thủy nhanh chóng trở thành cái tên quen thuộc trong nhiều chương trình, hội nghị… Thu Thủy sở hữu thành tích học tập ấn tượng, từng theo học tại trường THPT Chuyên Ngoại ngữ và tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại, Đại học Ngoại thương cơ sở TPHCM. Trước khi trở về Việt Nam làm việc, cô còn có hơn một năm du học tại Đại học Bournemouth, Anh.

