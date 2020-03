Dân mạng tiếc nuối "ngã tư Quốc tế" Hà Nội đìu hiu mùa dịch Covid-19

Tạ Hiện vốn là một trong những con phố có cuộc sống về đêm sôi động bậc nhất Hà Nội. Từ 19 giờ đến 3 giờ, những quán nhậu, bar trong khu vực này đều đông nghịt người, đặc biệt là vào những ngày cuối tuần. Thế nhưng mọi chuyện lại thay đổi hoàn toàn từ sau khi dịch Covid-19 bùng phát. Khác với vẻ xô bồ, luôn ồn ào tiếng cười nói, chào mời, phố Tạ Hiện những ngày giữa dịch Covid-19 tĩnh lặng, vắng vẻ lạ thường. Nơi đây thông thoáng đến nỗi người dân xếp ghế ra giữa đường ngồi trò chuyện giết thời gian. Các dịch vụ kinh doanh tại con phố này "đóng băng" kể từ sau khi có quyết định yêu cầu các quán bar, karaoke đóng cửa để tránh tụ tập nơi đông người, hạn chế lây nhiễm Covid-19. Lực lượng an ninh, công an phường cũng phải túc trực tại phố Tạ Hiện và những con phố nhộn nhịp khác để tránh hoạt động kinh doanh "chui" phát sinh. Hiếm khi người dân khu vực này lại còn có thể dắt chó đi dạo vào buổi tối như thế này. Vẻ khác biệt hoàn toàn của khu phố Tây ở Hà Nội những ngày trước và sau khi dịch Covid-19 bùng phát khiến cộng đồng mạng không khỏi tiếc nuối, mong dịch sớm đi qua, trả lại cuộc sống bình thường. "Không dám đi đâu chơi mà cũng không có nơi nào để chơi luôn. Tạ Hiện còn thế này thì làm gì còn chỗ nào mà đi?", "Tự an ủi bản thân là kinh doanh cả năm rồi nghỉ vài ngày cho khỏe, chẳng mấy khi có dịp. Chứ bình thường không dám nghỉ, tiếc lắm" - Dân mạng tiếc nuối cho biết. Không chỉ ở Tạ Hiện mà trên khắp các con phố Hà Nội đều rơi vào tình trạng "vắng tanh như chùa Bà Đanh". Việc này một phần là do khuyến cáo tránh nơi đông người của thành phố, người dân hạn chế đi lại, phần khác là học sinh, sinh viên và người đi làm được nghỉ dài ngày. Ngay cả buổi sáng, ở nhiều tuyến phố đông đúc của thủ đô cũng thưa thớt bóng người. Xem thêm clip: Hàng loạt quán hàng đóng cửa sau nghị định 100 và dịch Covid-19| VTC14 - Nguồn: Youtube

Tạ Hiện vốn là một trong những con phố có cuộc sống về đêm sôi động bậc nhất Hà Nội. Từ 19 giờ đến 3 giờ, những quán nhậu, bar trong khu vực này đều đông nghịt người, đặc biệt là vào những ngày cuối tuần. Thế nhưng mọi chuyện lại thay đổi hoàn toàn từ sau khi dịch Covid-19 bùng phát. Khác với vẻ xô bồ, luôn ồn ào tiếng cười nói, chào mời, phố Tạ Hiện những ngày giữa dịch Covid-19 tĩnh lặng, vắng vẻ lạ thường. Nơi đây thông thoáng đến nỗi người dân xếp ghế ra giữa đường ngồi trò chuyện giết thời gian. Các dịch vụ kinh doanh tại con phố này "đóng băng" kể từ sau khi có quyết định yêu cầu các quán bar, karaoke đóng cửa để tránh tụ tập nơi đông người, hạn chế lây nhiễm Covid-19 . Lực lượng an ninh, công an phường cũng phải túc trực tại phố Tạ Hiện và những con phố nhộn nhịp khác để tránh hoạt động kinh doanh "chui" phát sinh. Hiếm khi người dân khu vực này lại còn có thể dắt chó đi dạo vào buổi tối như thế này. Vẻ khác biệt hoàn toàn của khu phố Tây ở Hà Nội những ngày trước và sau khi dịch Covid-19 bùng phát khiến cộng đồng mạng không khỏi tiếc nuối, mong dịch sớm đi qua, trả lại cuộc sống bình thường. "Không dám đi đâu chơi mà cũng không có nơi nào để chơi luôn. Tạ Hiện còn thế này thì làm gì còn chỗ nào mà đi?", "Tự an ủi bản thân là kinh doanh cả năm rồi nghỉ vài ngày cho khỏe, chẳng mấy khi có dịp. Chứ bình thường không dám nghỉ, tiếc lắm" - Dân mạng tiếc nuối cho biết. Không chỉ ở Tạ Hiện mà trên khắp các con phố Hà Nội đều rơi vào tình trạng "vắng tanh như chùa Bà Đanh". Việc này một phần là do khuyến cáo tránh nơi đông người của thành phố, người dân hạn chế đi lại, phần khác là học sinh, sinh viên và người đi làm được nghỉ dài ngày. Ngay cả buổi sáng, ở nhiều tuyến phố đông đúc của thủ đô cũng thưa thớt bóng người. Xem thêm clip: Hàng loạt quán hàng đóng cửa sau nghị định 100 và dịch Covid-19| VTC14 - Nguồn: Youtube