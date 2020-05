Dàn hot girl Việt trên Instagram minh chứng cho việc "lùn quý phái"

Mẫn Tiên là một trong "bộ ba sát thủ" hot girl Hà thành gây sốt một thời. Mặc dù sở hữu chiều cao khá khiêm tốn, chỉ khoảng hơn 1m50 nhưng cô nàng hot girl Instagram này vẫn khiến nhiều người phải thương nhớ vì gương mặt xinh đẹp. Tuy không phải là cô nàng nổi tiếng nhất trong số các hot girl Việt đang làm MXH Instagram chao đảo nhưng Mẫn Tiên lại là nhân tố tạo nên màu sắc bởi cách mix đồ thời trang. Dù ở Việt Nam hay đang du học ở Nhật Bản, cô bạn 9X này vẫn không bao giờ thiếu fans ủng hộ. Trên trang cá nhân của mình, Mẫn Tiền có 1 triệu người theo dõi trên Instagram. “Hot girl 1,52 m” là biệt danh từng được dân mạng thân tình đặt cho cô bạn có tên Nguyễn Thanh Thủy (21 tuổi, Hà Nội). Cách đây ít lâu, cô nàng này trở thành tâm điểm chú ý khi dính tin đồn hẹn hò với tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Thanh Thủy là người mẫu ảnh nổi tiếng trên mạng xã hội từ năm 2017 với gần 300.000 follower. hot girl này từng là sinh viên trường Cao đẳng Dược. Chỉ cao 1,52 m nhưng Thanh Thủy có dáng người thanh mảnh và khá gợi cảm. Cô nàng gây ấn tượng nhờ bí quyết "hack" chiều cao bằng cách phối trang phục phù hợp. Điểm chung giữa Mẫn Tiên và An Japan không chỉ nằm ở điểm là bộ đôi này làm nên "bộ ba sát thủ" hot girl Hà thành ngày đó cùng với Quỳnh Anh Shyn mà còn ở chiều cao. Mặc dù chỉ cao hơn 1m50 nhưng với cách mix đồ hợp lý cùng thân người thon gọn, An Japan phần nào đã che được khuyết điểm về chiều cao của mình. Tự tin mặc quần short để lộ ra chiều cao khiêm tốn nhưng An Japan đã có cứu tinh đó là đôi chân khá thon. Chính điều này khiến cô bạn trông có vẻ cân đối hơn. Kaity Nguyễn cũng là cô nàng đại diện cho phe “nấm lùn” nhưng lại rất dễ thương. Với gương mặt xinh xắn cùng nụ cười rất tươi. Nếu đã từng xem phim và MV của Kaity Nguyễn chắc hẳn nhiều người áng chừng được chiều cao của cô bạn. Không sở hữu ngoại hình cân đối hay bốc lửa nhưng đó chẳng phải chuyện quá đáng bận tâm của Kaity Nguyễn. Cô nàng vẫn xinh đẹp, tự tin, vẫn diện những món đồ mình thích. Ngô Gia Nghi (sinh năm 1998, quê Pleiku), tuy không hoạt động nghệ thuật nhưng cô bạn vẫn sở hữu trang cá nhân với hơn 80.000 người theo dõi. Chẳng cần cất kĩ chiều cao khiêm tốn 1m50 của bản thân, Gia Nghi vẫn thường xuyên đăng những tấm hình chụp toàn thân. Từ "girl bánh bèo" tới cô nàng cá tính, Gia Nghi đều nhập vai xuất sắc. Dù chỉ cao 1m50 nhưng tất cả đều không có nghĩa lý với nhan sắc trời phú cho cô bạn. Nếu là 1 người say mê câu chuyện tình yêu của các cặp đôi đũa lệch thì chắc chắn sẽ biết chủ nhân Instagram @26thang6 – đó là Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1994, quê Bắc Ninh). Nguyễn Hằng sở hữu trang cá nhân có tới 240k người theo dõi. Người ta chú ý đến cô bạn bởi bề ngoài bé bé xinh xinh khi cao 1m54 và mối tình với Nguyễn Thành Trung – chàng trai cao 1m86, kém cô bạn 3 tuổi. Nguyễn Hằng theo phong cách chuẩn "cute hạt me". Cô bạn rất biết cách mix trang phục để giúp bản thân dù không cao nhưng đủ nổi bật để ai cũng phải để ý tới. Mời quý độc giả xem video: Top 10 hot girl Việt Nam nổi tiếng nhất trên Instagram 2018 - Nguồn: Youtube

