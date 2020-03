Dàn hot girl Việt lộ mặt mộc: Người vẫn xinh xuất sắc, kẻ khó lường

Đối với phụ nữ nói chung, khoe mặt mộc trên mạng xã hội là một hành động cực kỳ can đảm bởi không phải ai cũng tự tin vào khuôn mặt nguyên sơ của mình. Thế nhưng đối với nhiều hot girl Việt, đây chẳng phải là việc quá khó khi mà họ vốn đã sở hữu nhan sắc không phải dạng vừa đâu. Trong chương trình "Sao nhập ngũ", Khả Ngân và dàn hot girl tham gia đều để mặt mộc 100% để lên hình. Cô nàng được khen ngợi xinh đẹp, không khác nhiều so với trên hình dù nước da có đen hơn một chút. Ngọc Thảo sở hữu cặp chân mày đẹp, đôi môi hồng và nước da trắng nên so với khi trang điểm cầu kỳ để đi dự sự kiện thì mặt mộc của cô trông không quá khác biệt. Không còn nước da trắng sứ, đôi mắt long lanh ngây thơ, mặt mộc của "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh khiến người hâm mộ sốc nặng. Đôi mắt thâm quầng, nước da sạm thiếu sức sống khiến cô nàng trông cực mệt mỏi.Hot girl tai tiếng Ngân 98 sở hữu khuôn mặt không trang điểm khá xinh xắn. Thời gian gần đây, cô nàng tự tin xuất hiện trong những clip của bạn trai Lương Bằng Quang với trang phục ở nhà, mặt mộc tự nhiên. Midu xứng danh "hot girl không tuổi" với mặt mộc không son phấn. Trông cô nàng cứ như là học sinh cấp 3 vậy. Trương Mai Hoàng Anh trông khá lạ lẫm khi không trang điểm. Có vẻ như lịch làm việc dày đặc khiến cô mất ngủ dẫn đến đôi mắt thâm mệt mỏi. Châu Bùi là gái xinh cực chăm chỉ khoe mặt mộc trên mạng xã hội. Dù có trang điểm hay không thì trông cô vẫn có nét đẹp đặc biệt không lẫn đi đâu được. Mlee sở hữu khuôn mặt mộc khiến ai nấy đều phải phát hoảng. "Bông hồng lai" chỉ đẹp rạng ngời dưới lớp phấn được che phủ kỹ càng. Ở tuổi 18, Linh Ka xinh đẹp bất chấp dù trang điểm theo phong cách nào hay mặt mộc tự nhiên. Xem thêm clip: Hotgirl mặt mộc khủng khiếp nhưng vẫn hút fan - Nguồn: Youtube

Đối với phụ nữ nói chung, khoe mặt mộc trên mạng xã hội là một hành động cực kỳ can đảm bởi không phải ai cũng tự tin vào khuôn mặt nguyên sơ của mình. Thế nhưng đối với nhiều hot girl Việt, đây chẳng phải là việc quá khó khi mà họ vốn đã sở hữu nhan sắc không phải dạng vừa đâu. Trong chương trình "Sao nhập ngũ", Khả Ngân và dàn hot girl tham gia đều để mặt mộc 100% để lên hình. Cô nàng được khen ngợi xinh đẹp, không khác nhiều so với trên hình dù nước da có đen hơn một chút. Ngọc Thảo sở hữu cặp chân mày đẹp, đôi môi hồng và nước da trắng nên so với khi trang điểm cầu kỳ để đi dự sự kiện thì mặt mộc của cô trông không quá khác biệt. Không còn nước da trắng sứ, đôi mắt long lanh ngây thơ, mặt mộc của "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh khiến người hâm mộ sốc nặng. Đôi mắt thâm quầng, nước da sạm thiếu sức sống khiến cô nàng trông cực mệt mỏi. Hot girl tai tiếng Ngân 98 sở hữu khuôn mặt không trang điểm khá xinh xắn. Thời gian gần đây, cô nàng tự tin xuất hiện trong những clip của bạn trai Lương Bằng Quang với trang phục ở nhà, mặt mộc tự nhiên. Midu xứng danh "hot girl không tuổi" với mặt mộc không son phấn. Trông cô nàng cứ như là học sinh cấp 3 vậy. Trương Mai Hoàng Anh trông khá lạ lẫm khi không trang điểm. Có vẻ như lịch làm việc dày đặc khiến cô mất ngủ dẫn đến đôi mắt thâm mệt mỏi. Châu Bùi là gái xinh cực chăm chỉ khoe mặt mộc trên mạng xã hội. Dù có trang điểm hay không thì trông cô vẫn có nét đẹp đặc biệt không lẫn đi đâu được. Mlee sở hữu khuôn mặt mộc khiến ai nấy đều phải phát hoảng. "Bông hồng lai" chỉ đẹp rạng ngời dưới lớp phấn được che phủ kỹ càng. Ở tuổi 18, Linh Ka xinh đẹp bất chấp dù trang điểm theo phong cách nào hay mặt mộc tự nhiên. Xem thêm clip: Hotgirl mặt mộc khủng khiếp nhưng vẫn hút fan - Nguồn: Youtube