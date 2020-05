Dàn hot girl thế hệ mới Đại học FTU: Đâu chỉ đơn thuần là đẹp

Mở màn cho danh sách hot girl thế hệ mới Đại học FTU là cô bạn có tên Bích Ngọc sinh năm 1997 quê ở Hải Dương. Bích Ngọc chính là nhân vật trong bộ phim được chiếu vào giờ vàng Nhà trọ Balanha. Trước đó, hot girl Đại học FTU đã từng có cơ hội tham gia diễn xuất trong các bộ phim như Thạch Thảo, Đi qua mùa hạ, Tình khúc Bạch dương Sau khi thi đỗ vào Đại học Ngoại Thương, Bích Ngọc đăng kí khóa học diễn viên truyền hình tổ chức 4 năm 1 lần do mẹ gợi ý và đã trúng tuyển. Chử Bảo Ngọc là nhân vật vừa qua nhận được “cơn mưa lời khen” bởi nhan sắc nổi bật trong bộ ảnh kỷ yếu chia tay thời sinh viên. Cô gái này là sinh viên khoa Kinh tế Đối ngoại, trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Bảo Ngọc đã có những khoảnh khắc ý nghĩa, đáng nhớ bên cạnh những người bạn của mình. Cô trân trọng những gì đang có ở hiện tại, đặc biệt là tình bạn đáng quý. Bảo Ngọc luôn được mọi người yêu mến bởi tính cách hòa đồng, vui vẻ, đặc biệt là nụ cười trong trẻo đầy duyên dáng. Phạm Huyền Minh, sinh năm 2000. Cô bạn hiện đang là sinh viên năm nhất của ĐH Ngoại Thương. Cô nàng này từng gây sốt trên MXH khi để "lộ" bức ảnh trong trang phục tập quân sự cực xinh. Huyền Minh sở hữu vẻ ngoài khá nhỏ nhắn, đáng yêu. Nhìn cô bạn, ai cũng có cảm giác muốn chăm sóc, bảo vệ. Huyền Minh từng học chuyên Pháp tại trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hoá). Khi còn học cấp 3, cô bạn này còn từng đoạt giải nhì kì thi HSG quốc gia 2018 với môn tiếng Pháp. Nguyễn Linh An (sinh năm 2000) là sinh viên năm 2 ngành Luật thương mại quốc tế, Đại học Ngoại thương Hà Nội. Ấn tượng của nhiều người khi gặp Nguyễn Linh An là gương mặt xinh xắn, dễ thương cùng nụ cười tươi tắn gây thiện cảm. Không chỉ có vẻ ngoài sáng, Linh An còn sở hữu thành tích học tập tốt khi 12 năm liền là học sinh giỏi tại THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội, cũng như tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa ở trường. Tuy không tham gia vào các cuộc thi nhan sắc nhưng cô bạn có tên Phương Mai này cũng là gương mặt xinh xắn ấn tượng khác của Ngoại thương. Phương Mai là sinh viên khoa Kinh doanh Quốc tế Đại học Ngoại thương, cô bạn cũng là thành viên cốt cán của CLB Nguồn nhân lực HRC FTU. Mặt xinh, dáng đẹp, cười duyên lại nhảy giỏi, Mai Phương chính là lý do khiến biết bao chàng trai thi nhau đòi chuyển trường sang Đại học FTU. Mời quý độc giả xem video: Tiểu sử Hot Girl NGÂN BÚNG - Hot Girl Đại Học Ngoại Thương - Nguồn: Youtube

