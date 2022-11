Dàn hot girl “Nóng cùng World Cup” ngày ấy giờ ra sao?

Một trong những cái tên nổi đình đám sau chương trình Nóng cùng World Cup phải kể đến hot girl Trâm Anh. Cô nàng từng được biết đến với vai trò dược sĩ. Tên tuổi của Trâm Anh ngày càng “bùng nổ” khi được ghép đôi cùng nam streamer PewPew trong một gameshow hẹn hò. Tuy nhiên, sau đó cả hai đã lên tiếng thông báo không thành đôi khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Chỉ một thời gian sau Trâm Anh lại chiếm sóng mạng xã hội khi vướng vào những lùm xùm lộ clip không hay. Sự việc này khiến hình ảnh của hot girl Thanh Hoá này bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều hợp đồng bị hủy. Trước khi góp mặt trong dàn hot girl Nóng cùng World Cup cách đây 4 năm, Trương Hoàng Mai Anh đã nổi tiếng với vai trò người mẫu ảnh. Với vẻ ngoài xinh xắn, dịu dàng, cô nàng khiến cho nhiều cổ động viên của đội tuyển Peru phải xao xuyến. Nhiều khán giả cũng yêu mến Mai Anh bởi cô có đời tư sạch, nói không với scandal. Hiện tại Mai Anh đang có cuộc sống viên mãn bên nam ca sĩ JayKii (Trần Anh Quân). Cả hai nên duyên với nhau khi cùng tham gia chương trình Tỏ tình hoàn mỹ. Cặp đôi đã có một bé trai kháu khỉnh. Trước đó, cựu hot girl 9x cũng khiến nhiều người xuýt xoa ngưỡng mộ khi đăng tải loạt ảnh được JayKii cầu hôn ở Đà Lạt. Cụ thể, Mai Anh cho biết JayKii rủ cô đi Đà Lạt để đóng MV nhưng đã lên kế hoạch phối hợp với ê-kíp tổ chức buổi cầu hôn bất ngờ. Trà My sinh năm 1995, cũng là một trong những cái tên đình đám khi tham gia Nóng cùng World Cup. Cô nàng là diễn viên quen mặt của kênh Kem xôi TV. Sau chương trình, Trà My tích cực lấn sân sang mảng diễn xuất và xuất hiện ở nhiều bộ phim nổi tiếng của VTV. Vai diễn đầu tay của cô chính là vai thư ký của Vũ trong bộ phim Về nhà đi con. Dù chỉ là vai diễn phụ nhưng cô gái sinh năm 1995 cũng khẳng định được sự xinh đẹp, thần thái của mình. Hiện tại, ngoài công việc diễn xuất, Trà My còn tham gia làm MC cho một số chương trình, sự kiện. Cao Diệp Anh là hot girl nổi tiếng có vẻ đẹp lai Tây. Năm 2018 khi tham gia Nóng cùng World Cup cô cũng là cái tên nổi bần bật giữa dàn 32 người đẹp. Tuy nhiên, thời điểm đó, Diệp Anh từng khiến khán giả thất vọng khi để lộ sự thiếu hiểu biết về chuyên môn bóng đá. Sau chương trình này, giống như Trà My, Cao Diệp Anh cũng lấn sân sang mảng diễn xuất. Cô xuất hiện trong loạt phim truyền hình nổi tiếng như: Hoa hồng trên ngực trái, Quỳnh búp bê, Chạy trốn thanh xuân, Về nhà đi con… Bên cạnh đó, hot girl World Cup từng gây ấn tượng khi đăng ký dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 và đạt giải thí sinh có gương mặt mộc đẹp nhất. Tuy nhiên, sau đó cô nàng đã rút khỏi cuộc thi để tập trung vào việc học.

Một trong những cái tên nổi đình đám sau chương trình Nóng cùng World Cup phải kể đến hot girl Trâm Anh. Cô nàng từng được biết đến với vai trò dược sĩ. Tên tuổi của Trâm Anh ngày càng “bùng nổ” khi được ghép đôi cùng nam streamer PewPew trong một gameshow hẹn hò. Tuy nhiên, sau đó cả hai đã lên tiếng thông báo không thành đôi khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Chỉ một thời gian sau Trâm Anh lại chiếm sóng mạng xã hội khi vướng vào những lùm xùm lộ clip không hay. Sự việc này khiến hình ảnh của hot girl Thanh Hoá này bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều hợp đồng bị hủy. Trước khi góp mặt trong dàn hot girl Nóng cùng World Cup cách đây 4 năm, Trương Hoàng Mai Anh đã nổi tiếng với vai trò người mẫu ảnh. Với vẻ ngoài xinh xắn, dịu dàng, cô nàng khiến cho nhiều cổ động viên của đội tuyển Peru phải xao xuyến. Nhiều khán giả cũng yêu mến Mai Anh bởi cô có đời tư sạch, nói không với scandal. Hiện tại Mai Anh đang có cuộc sống viên mãn bên nam ca sĩ JayKii (Trần Anh Quân). Cả hai nên duyên với nhau khi cùng tham gia chương trình Tỏ tình hoàn mỹ. Cặp đôi đã có một bé trai kháu khỉnh. Trước đó, cựu hot girl 9x cũng khiến nhiều người xuýt xoa ngưỡng mộ khi đăng tải loạt ảnh được JayKii cầu hôn ở Đà Lạt. Cụ thể, Mai Anh cho biết JayKii rủ cô đi Đà Lạt để đóng MV nhưng đã lên kế hoạch phối hợp với ê-kíp tổ chức buổi cầu hôn bất ngờ. Trà My sinh năm 1995, cũng là một trong những cái tên đình đám khi tham gia Nóng cùng World Cup. Cô nàng là diễn viên quen mặt của kênh Kem xôi TV. Sau chương trình, Trà My tích cực lấn sân sang mảng diễn xuất và xuất hiện ở nhiều bộ phim nổi tiếng của VTV. Vai diễn đầu tay của cô chính là vai thư ký của Vũ trong bộ phim Về nhà đi con. Dù chỉ là vai diễn phụ nhưng cô gái sinh năm 1995 cũng khẳng định được sự xinh đẹp, thần thái của mình. Hiện tại, ngoài công việc diễn xuất, Trà My còn tham gia làm MC cho một số chương trình, sự kiện. Cao Diệp Anh là hot girl nổi tiếng có vẻ đẹp lai Tây. Năm 2018 khi tham gia Nóng cùng World Cup cô cũng là cái tên nổi bần bật giữa dàn 32 người đẹp. Tuy nhiên, thời điểm đó, Diệp Anh từng khiến khán giả thất vọng khi để lộ sự thiếu hiểu biết về chuyên môn bóng đá. Sau chương trình này, giống như Trà My, Cao Diệp Anh cũng lấn sân sang mảng diễn xuất. Cô xuất hiện trong loạt phim truyền hình nổi tiếng như: Hoa hồng trên ngực trái, Quỳnh búp bê, Chạy trốn thanh xuân, Về nhà đi con… Bên cạnh đó, hot girl World Cup từng gây ấn tượng khi đăng ký dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 và đạt giải thí sinh có gương mặt mộc đẹp nhất. Tuy nhiên, sau đó cô nàng đã rút khỏi cuộc thi để tập trung vào việc học.