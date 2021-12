Dàn hot girl đột ngột “theo chồng bỏ cuộc chơi” khiến netizen ngỡ ngàng

Hot girl Salim mới đây làm netizen ngỡ ngàng khi lên sóng loạt hình ảnh được bạn trai thiếu gia cầu hôn. Đáng chú ý nhất, trong loạt ảnh này gái xinh vướng nghi vấn mang thai con đầu lòng khi lộ vóc dáng lùm lùm trong chiếc váy rộng màu trắng. Được biết, bạn trai của Salim là Nguyễn Hải Long - thiếu gia tập đoàn may mặc lớn phía Bắc. Trước khi cầu hôn, Hải Long đã yêu thầm Salim 15 năm nhưng bị cô nàng cho vào "friend zone". Giữa tháng 5, gái xinh Trương Hoàng Mai Anh và bạn trai Jaykii khiến netizen "xỉu up xỉu down" khi bất ngờ thông báo đã mang thai con đầu lòng. Mới đây nhất, cặp đôi chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc khi chào đón con ra đời. Bạn bè và người thân cũng liên tục gửi lời chúc mừng, hy vọng cả gia đình nàng hot girl 9x sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc. Trước đó Mai Anh và bạn trai đã đăng ký kết hôn. Hiện tại, cặp đôi dự định đám cưới khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Cuối tháng 1/2021, Changmakeup khiến netizen vỡ òa khi công khai ảnh đăng ký kết hôn của mình và chàng bạn trai hơn 7 năm - vlogger Trọng Đức. Theo tiết lộ của Changmakeup, kế hoạch cho lễ cưới của cả hai đều đã được chuẩn bị nhưng phải hoãn lại vì dịch bệnh. Thế nên cả hai quyết định cùng nhau làm giấy đăng ký kết hôn trước. 6 tháng sau khi lên sóng tin kết hôn, Changmakeup thêm một lần làm cư dân mạng bất ngờ khi thông báo đang mang bầu ở tuần thứ 31. Hiện tại, cô đã sinh con đầu lòng và đang có cuộc sống hạnh phúc bên chồng con. Tháng 6/2020, Tâm Xíu chính thức "rời cuộc chơi" khi lên xe hoa với ông xã Đỗ Tuấn Anh. Chưa đầy 1 tháng sau đó, gái xinh đã thông báo mang thai 17 tuần. Trong suốt quá trình bầu bí, Tâm Xíu thường xuyên lên sóng những hình ảnh khoe ăn mặc vô cùng sành điệu. Đến nay, gái xinh đã có em bé đầu lòng rất đáng yêu. Sau 3 năm im hơi lặng tiếng khi trào lưu dần lắng xuống, Chi Bé khiến nhiều người bất ngờ khi thông báo đã kết hôn, sinh con đầu lòng ở tuổi 18. Tới tháng 6 năm nay, khi Sữa mới được 10 tháng tuổi, Chi Bé tiếp tục công khai thông tin vỡ kế hoạch, đang mang bầu tập 2 khiến netizen ngỡ ngàng. Và mới đây, cư dân mạng tiếp tục ngỡ ngàng khi hot girl 2k2 thông báo đã hạ sinh con thứ 2 thành công hôm 14/12 vừa qua. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Hết chi nửa tỷ sắm đồ hiệu, Linh Ka mạnh tay mua căn hộ cao cấp ở tuổi 18: Ai chê liệu đã giàu bằng - Nguồn: YAN News

