Dàn hot girl "bước qua đời" Quang Hải, toàn cực phẩm đâu phải đùa

Huỳnh Anh là bạn gái hiện tại của Quang Hải, cô nàng sinh năm 1999, đang sống ở Hà Nội và là du học sinh học viện Kaplan Singapore. Bạn gái Quang Hải gây ấn tượng khi sở hữu nhan sắc xinh xắn, đáng yêu với vóc người nhỏ nhắn. Ngoài ngần ấy thông tin ra, không ai biết cặp đôi đã quen nhau như thế nào, yêu nhau được bao lâu và trong thời điểm nào. Bạn gái cũ Nhật Lê có lẽ là cái tên được fan của anh chàng tiền vệ yêu mến nhất từ trước tới nay, cô gái sinh năm 1999 đến từ Quảng Nam. Quang Hải - Nhật Lê có mối tình kéo dài 3 năm hẹn hò, từng được xem như một trong những cặp đôi đáng ngưỡng mộ của làng bóng đá. Nhật Lê từng tiết lộ cô hẹn hò với Quang Hải khi mới 17 tuổi, khi cái tên này chưa nổi tiếng và có sức ảnh hưởng như bây giờ. Tiếc rằng mối tình này không đi được tới cái kết hoàn mỹ như nhiều người mong muốn. Ngoài hai cô bạn gái chính thức, Quang Hải còn có những cô bạn gái tin đồn khác từ khi nổi tiếng đến nay. Nguyễn Thảo - một trong những hot girl nổi tiếng tại Hà Nội từng được cư dân mạng đồn đoán là bạn gái chàng tiền vệ. Cô nàng này có vóc dáng hoàn mỹ giúp người đẹp được chú ý, Thảo Nguyễn còn thu hút rất nhiều lượt theo dõi trên các trang mạng xã hội cá nhân vì thường đăng tải hình ảnh du lịch sang chảnh. Cô nàng thích đánh golf, chơi thể thao, mê xe phân khối lớn và đi du lịch… Dương Mỹ Linh, quê ở Thái Nguyên cũng là "bạn gái tin đồn" từng gắn liền với Quang Hải một khoảng thời gian, hiện cô đang sống và làm việc tại Hà Nội. Hot girl cuốn hút người nhìn với nhan sắc lai Tây, Mỹ Linh hiện là một người mẫu ảnh cực hot, trang cá nhân của cô nàng có hơn 30 ngàn người theo dõi. Nguyễn Thanh Thủy từng khiến CĐM “chao đảo” vì thông tin hẹn hò với người hùng U23 Việt Nam – Nguyễn Quang Hải. Cô nàng dù sở hữu chiều cao hạn chế, thế nhưng được nhiều lần lên báo Trung, Hàn vì nhan sắc kẹo ngọt và thân hình nóng bỏng s-line. Cô chủ tiệm nail - Huyền My sinh năm 1997 tại Nghệ An nổi lên sau tin đồn hẹn hò cùng Quang Hải. Huyền My gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào, trẻ trung nhưng không kém phần sang chảnh. Giống như với những bạn gái tin đồn khác, có thời gian Quang Hải thả tim tới tấp cho Huyền My. Còn cô nàng lặn lội sang Thái Lan cổ vũ chàng, thậm chí có lần cặp đôi bị phát hiện đi Đà Lạt chung với nhau. Mời quý độc giả đón xem thêm video Loạt bạn gái tin đồn của Quang Hải: Ai xinh hơn ai? - Nguồn: SaoStar

Huỳnh Anh là bạn gái hiện tại của Quang Hải, cô nàng sinh năm 1999, đang sống ở Hà Nội và là du học sinh học viện Kaplan Singapore. Bạn gái Quang Hải gây ấn tượng khi sở hữu nhan sắc xinh xắn, đáng yêu với vóc người nhỏ nhắn. Ngoài ngần ấy thông tin ra, không ai biết cặp đôi đã quen nhau như thế nào, yêu nhau được bao lâu và trong thời điểm nào. Bạn gái cũ Nhật Lê có lẽ là cái tên được fan của anh chàng tiền vệ yêu mến nhất từ trước tới nay, cô gái sinh năm 1999 đến từ Quảng Nam. Quang Hải - Nhật Lê có mối tình kéo dài 3 năm hẹn hò, từng được xem như một trong những cặp đôi đáng ngưỡng mộ của làng bóng đá. Nhật Lê từng tiết lộ cô hẹn hò với Quang Hải khi mới 17 tuổi, khi cái tên này chưa nổi tiếng và có sức ảnh hưởng như bây giờ. Tiếc rằng mối tình này không đi được tới cái kết hoàn mỹ như nhiều người mong muốn. Ngoài hai cô bạn gái chính thức, Quang Hải còn có những cô bạn gái tin đồn khác từ khi nổi tiếng đến nay. Nguyễn Thảo - một trong những hot girl nổi tiếng tại Hà Nội từng được cư dân mạng đồn đoán là bạn gái chàng tiền vệ. Cô nàng này có vóc dáng hoàn mỹ giúp người đẹp được chú ý, Thảo Nguyễn còn thu hút rất nhiều lượt theo dõi trên các trang mạng xã hội cá nhân vì thường đăng tải hình ảnh du lịch sang chảnh. Cô nàng thích đánh golf, chơi thể thao, mê xe phân khối lớn và đi du lịch… Dương Mỹ Linh, quê ở Thái Nguyên cũng là "bạn gái tin đồn" từng gắn liền với Quang Hải một khoảng thời gian, hiện cô đang sống và làm việc tại Hà Nội. Hot girl cuốn hút người nhìn với nhan sắc lai Tây, Mỹ Linh hiện là một người mẫu ảnh cực hot, trang cá nhân của cô nàng có hơn 30 ngàn người theo dõi. Nguyễn Thanh Thủy từng khiến CĐM “chao đảo” vì thông tin hẹn hò với người hùng U23 Việt Nam – Nguyễn Quang Hải. Cô nàng dù sở hữu chiều cao hạn chế, thế nhưng được nhiều lần lên báo Trung, Hàn vì nhan sắc kẹo ngọt và thân hình nóng bỏng s-line. Cô chủ tiệm nail - Huyền My sinh năm 1997 tại Nghệ An nổi lên sau tin đồn hẹn hò cùng Quang Hải. Huyền My gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào, trẻ trung nhưng không kém phần sang chảnh. Giống như với những bạn gái tin đồn khác, có thời gian Quang Hải thả tim tới tấp cho Huyền My. Còn cô nàng lặn lội sang Thái Lan cổ vũ chàng, thậm chí có lần cặp đôi bị phát hiện đi Đà Lạt chung với nhau. Mời quý độc giả đón xem thêm video Loạt bạn gái tin đồn của Quang Hải: Ai xinh hơn ai? - Nguồn: SaoStar