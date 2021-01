Dàn hot girl 8X, 9X đời đầu nổi tiếng một thời giờ ra sao?

Nhờ loạt hình xinh xắn, dễ thương với gương mặt bầu bĩnh, má lúm đồng tiền duyên dáng mà năm 2005 - 2006 mà hot girl đời đầu Mi Vân nổi lên như 1 hiện tượng mạng xã hội. Năm 2010, Mi Vân kết hôn với thiếu gia Sài thành nhưng sau 2 năm cô quyết định trở thành mẹ đơn thân. Cuối năm 2018, cô bất ngờ thông báo tái hôn với bạn trai hẹn hò được 4 năm và hạ sinh em bé thứ 2. Nàng hot girl Lilly Luta được mệnh danh xinh như búp bê có tên thật là Nguyễn Thị Lượm. Năm 2012, cô từng vướng tin đồn hẹn hò với Bùi Anh Tuấn. Đến năm 2014, việc công khai phẫu thuật thẩm mỹ của cô khiến cái tên Lilly Luta hot hơn bao giờ hết. Hiện tại Lilly Luta lựa chọn 1 cuộc sống kín tiếng trong chuyện tình cảm và duy trì công việc người mẫu ảnh, diễn xuất. Kelly Nguyễn là người mẫu ảnh, hot girl đời đầu tại TP.HCM. Sau thời gian hoạt động showbiz sôi nổi, tham gia hàng loạt MV, lẫn TVC, cô quyết định “ở ẩn” và tập trung cho công việc kinh doanh cá nhân. Bước sang tuổi 30, nhưng Kelly Nguyễn vẫn sở hữu vóc dáng quyến rũ cùng gương mặt xinh đẹp. Là hot girl Hà thành, Vân Navy nhanh chóng trở thành người mẫu của nhiều hãng thời trang tại Việt Nam. Sau đó cô tham gia diễn xuất với những bộ phim đình đám như Nhật Ký Vàng Anh, 5s Online. Đến năm 2019, cô tuyên bố kết hôn cùng bạn trai doanh nhân và sau 1 năm nàng hot girl đã hạ sinh con gái đầu lòng xinh xắn. Hiện tại, cô đang là 1 trong những hot girl đời đầu sở hữu cuộc sống viên mãn nhất. An Japan nhờ vào nhan sắc nổi bật của mình, cô trở thành người mẫu cho nhiều hãng thời trang và tham gia vào nhiều MV ca nhạc cũng như phim ảnh. Hiện tại, cô nàng vẫn đang đi quay, chụp hình và làm diễn viên tự do, đồng thời có công việc kinh doanh riêng. Sau khi nổi lên cùng “Bộ ba sát thủ” (Quỳnh Anh Shyn, An Japan, Mẫn Tiên), cô nàng hot girl Hà Nội nhanh chóng trở thành gương mặt được giới trẻ yêu mến. Hiện tại, sau thời gian du học Nhật Bản, Mẫn Tiên không tham gia hoạt động nghệ thuật nào. Sau thời gian đình đám với biệt danh như Genie Albee Ngọc Thảo, Phở Ngọc Thảo, giờ đây cô là người mẫu tự do, diễn viên kiêm beauty blogger trên YouTube. Giờ đây Ngọc Thảo dành nhiều thời gian cho bản thân và định hình phong cách trưởng thành hơn so với hình tượng nhí nhảnh quen thuộc trước đây. Ảnh: Facebook nhân vật Mời quý độc giả đón xem thêm video: Hot girl Việt tham gia showbiz: người 1 đêm thành danh, kẻ chật vật mãi không nổi tiếng - Nguồn: YAN News

