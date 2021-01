Dàn hoa khôi sinh viên nổi bật MXH năm 2020: "Mười phân vẹn mười"

Với ngoại hình sáng, thành tích học tập nổi bật và tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, nữ sinh Ngô Chúc An (lớp 11D6) giành được ngôi vị Nữ sinh thanh lịch trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm năm 2020. Ngoài việc học chính khóa ở trường, Chúc An còn tham gia vào những hoạt động trong CLB thiện nguyện của trường. Nữ sinh đã học hỏi được nhiều thứ từ các anh chị lớp trên cũng như đóng góp một phần nhỏ ý nghĩa cho cộng đồng. Dương Phạm Kỳ Duyên sinh ngày 19/8/2002 là Hoa khôi của trường ĐH Phương Đông. Nữ sinh có sở thích vẽ, đọc sách thể loại tiểu thuyết lãng mạn hoặc tản văn, thích sưu tầm những quyển sổ nhỏ. Sở hữu chiều cao lý tưởng cùng làn da nâu, vẻ bề ngoài của Duyên khiến nhiều người lầm tưởng là con lai. Ngoài nhan sắc xinh đẹp, Kỳ Duyên cũng sở hữu giọng hát vô cùng trong trẻo và cuốn hút. Nguyễn Thu Trang, sinh viên năm thứ ba của Đại học Quốc tế Tokyo (TIU) là hoa khôi du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản năm 2020.Gái xinh này có sở thích đi du lịch, thích được trải nghiệm những nền văn hoá mới cũng như hiểu biết thêm những nền văn minh trên thế giới. Hiện tại, Thu Trang cùng các thành viên trong Hội thanh niên Sinh Viên Việt Nam tại Nhật Bản đang triển khai, tham gia nhiều hoạt động quảng bá hình ảnh đẹp của người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Nguyễn Hà My sinh năm 1999, đến từ Phú Thọ, đang là sinh viên năm 4 ngành Thương mại quốc tế Đại học Ngoại Thương Hà Nội. Hoa khôi ĐH Ngoại thương vừa qua tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, cô nàng luôn tỏ ra tự tin, bản lĩnh, giữ vững phong độ dù chiều cao có phần lép vế so với các thí sinh khác. Dù không đạt ngôi vị cao nhất, Hà My vẫn gây ấn tượng bởi thành tích học tập khủng. Ảnh: Facebook nhân vật Mời quý độc giả đón xem thêm video: "Hết hồn" với sự nhắng nhít của quán quân Hoa khôi áo dài Lan Khuê - Nguồn: YAN News

