Dàn hoa khôi bóng chuyền Gen Z khoe ảnh đời thường "cực cháy"

Tại Giải bóng chuyền nữ quốc tế cúp VTV9 - Bình Điền 2024, Lữ Thị Phương (SN 2002, Thanh Hóa) gây chú ý khi chiến thắng cuộc thi phụ "Miss áo dài". Cô sở hữu chiều cao lên tới 1,81m cùng nụ cười duyên, nét đẹp phúc hậu. Rời sân bóng chuyền, Lữ Thị Phương theo đuổi hình tượng nữ tính, thanh lịch. Cô ưa chuộng trang phục bó sát, không quá gợi cảm nhưng khoe trọn vóc dáng thon gọn, đôi chân dài thẳng tắp. Khi được nghỉ ngơi, gái xinh làng bóng chuyền Việt Nam này dành nhiều thời gian cho bản thân, đi du lịch, nghỉ dưỡng cùng bạn trai hơn cô 7 tuổi, cũng thi đấu bóng chuyền. Nguyễn Lan Vy (SN 2006, Long An) để lại nhiều ấn tượng với khán giả khi tham dự Giải bóng chuyền cúp Hoa Lư - Bình Điền 2024. Cô được xem là một trong những chủ công trẻ triển vọng của CLB bóng chuyền VTV Bình Điền Long An. Sức hút của Lan Vy lan tỏa từ sân đấu ra đời thường. Cô được người hâm mộ khen có gương mặt thanh tú, nét giống lai Tây và vóc dáng cân đối, làn da sáng. Lan Vy ưa chuộng phong cách thời trang trẻ trung, hiện đại. Cô tự tin khoe vòng eo "con kiến", không chút mỡ thừa khi diện áo croptop (áo dáng ngắn). Hoàng Thị Kiều Trinh (SN 2001, Quảng Bình) là người đẹp nổi tiếng trong làng bóng chuyền, từng giành danh hiệu hoa khôi ở các sân chơi như Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023, Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Ferroli 2023. Không chỉ ghi dấu ấn về chuyên môn, Kiều Trinh còn có đông người hâm mộ nhờ sở hữu nét đẹp sắc sảo, chiều cao "khủng" 1,77m, dáng chuẩn như người mẫu, hoa hậu. Kiều Trinh có phong cách ăn mặc trẻ trung, năng động, đơn giản nhưng vẫn đầy sức hút. Đinh Thị Huyền Trang (SN 2004, Nghệ An) được chú ý khi giành danh hiệu hoa khôi Giải bóng chuyền sinh viên toàn quốc 2023. Cô hiện theo học ngành Kỹ thuật thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội và là thành viên đội bóng chuyền của trường. Thường ngày, Huyền Trang diện đồ nữ tính, trẻ trung khi đi chơi, cà phê. Những trang phục ngắn, ôm sát giúp cô tôn lên vóc dáng thon thả, tỷ lệ cơ thể cân đối. Dù chăm chỉ luyện tập thể thao ngoài trời, Huyền Trang vẫn giữ được làn da trắng mịn. Nữ sinh quê Nghệ An có mối tình ngọt ngào với bạn trai từng là VĐV điền kinh thuộc Trung tâm Thể dục thể thao Quân đội.

Tại Giải bóng chuyền nữ quốc tế cúp VTV9 - Bình Điền 2024, Lữ Thị Phương (SN 2002, Thanh Hóa) gây chú ý khi chiến thắng cuộc thi phụ "Miss áo dài". Cô sở hữu chiều cao lên tới 1,81m cùng nụ cười duyên, nét đẹp phúc hậu. Rời sân bóng chuyền, Lữ Thị Phương theo đuổi hình tượng nữ tính, thanh lịch. Cô ưa chuộng trang phục bó sát, không quá gợi cảm nhưng khoe trọn vóc dáng thon gọn, đôi chân dài thẳng tắp. Khi được nghỉ ngơi, gái xinh làng bóng chuyền Việt Nam này dành nhiều thời gian cho bản thân, đi du lịch, nghỉ dưỡng cùng bạn trai hơn cô 7 tuổi, cũng thi đấu bóng chuyền. Nguyễn Lan Vy (SN 2006, Long An) để lại nhiều ấn tượng với khán giả khi tham dự Giải bóng chuyền cúp Hoa Lư - Bình Điền 2024. Cô được xem là một trong những chủ công trẻ triển vọng của CLB bóng chuyền VTV Bình Điền Long An. Sức hút của Lan Vy lan tỏa từ sân đấu ra đời thường. Cô được người hâm mộ khen có gương mặt thanh tú, nét giống lai Tây và vóc dáng cân đối, làn da sáng. Lan Vy ưa chuộng phong cách thời trang trẻ trung, hiện đại. Cô tự tin khoe vòng eo "con kiến", không chút mỡ thừa khi diện áo croptop (áo dáng ngắn). Hoàng Thị Kiều Trinh (SN 2001, Quảng Bình) là người đẹp nổi tiếng trong làng bóng chuyền, từng giành danh hiệu hoa khôi ở các sân chơi như Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023, Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Ferroli 2023. Không chỉ ghi dấu ấn về chuyên môn, Kiều Trinh còn có đông người hâm mộ nhờ sở hữu nét đẹp sắc sảo, chiều cao "khủng" 1,77m, dáng chuẩn như người mẫu, hoa hậu. Kiều Trinh có phong cách ăn mặc trẻ trung, năng động, đơn giản nhưng vẫn đầy sức hút. Đinh Thị Huyền Trang (SN 2004, Nghệ An) được chú ý khi giành danh hiệu hoa khôi Giải bóng chuyền sinh viên toàn quốc 2023. Cô hiện theo học ngành Kỹ thuật thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội và là thành viên đội bóng chuyền của trường. Thường ngày, Huyền Trang diện đồ nữ tính, trẻ trung khi đi chơi, cà phê. Những trang phục ngắn, ôm sát giúp cô tôn lên vóc dáng thon thả, tỷ lệ cơ thể cân đối. Dù chăm chỉ luyện tập thể thao ngoài trời, Huyền Trang vẫn giữ được làn da trắng mịn. Nữ sinh quê Nghệ An có mối tình ngọt ngào với bạn trai từng là VĐV điền kinh thuộc Trung tâm Thể dục thể thao Quân đội.