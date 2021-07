Dàn gái xinh Việt và những lần bị gạ gẫm làm sugar baby

Tôn Nữ Nam Phương (SN 1990), nữ tiếp viên hàng không hãng Vietnam Airlines thu hút sự chú ý của nhiều người bằng sắc vóc hơn người. Mới đây, cô nàng này chia sẻ những dòng tin nhắn về việc mình bị gạ gẫm làm sugar baby đến từ một tài khoản nặc danh. Cụ thể, một tài khoản nặc danh này đã gửi inbox cho Nam Phương cùng lời đề nghị ngọt nhạt: "Hi bé, em cần dd lo cho em không nè?". Đáp trả lại lời gạ gẫm làm sugar baby này, nữ tiếp viên trưởng xinh đẹp đã đáp lại: "Dạ không, em làm mommy chứ baby gì tầm này nữa chị", Chưa dừng lại ở đó, Nam Phương còn thể hiện trên dòng story của mình vô cùng hài hước khi bị gạ làm sugar baby rằng: "Mặt tui vắt ra hột mà kêu đi làm baby. Nghĩ sao vậy?". Trước Nam Phương, Đoan Minh - cô gái với 12 mối tình và đòi bồ tương lai phải cho tiền đầu tư trong màn tuyển người yêu gây bão MXH là nhân vật mới nhất gặp phải chuyện gạ tình. Cụ thể, Đoan Minh đăng tải những dòng tin nhắn bị một người nào đó đề nghị làm sugar baby và hứa chu cấp 10 triệu/ tháng. Đáp lại, Đoan Minh cũng không phải dạng vừa, cà khịa lại ngay: "Có tiền không mà đòi chu cấp 1 tháng 10 triệu?" và đòi tăng giá lên 20 triệu/tháng cho combo cả mẹ lẫn "con cưng" của mình. Sau khi người đàn ông ok với điều kiện của cô nàng và muốn xem ảnh chính chủ, gái xinh 9X liền gửi ngay hình "chân ngắn", "mông to" của chó cưng nhà mình qua. Võ Ngọc Trân - gái xinh Sài thành cũng chia sẻ đoạn tin nhắn một người muốn "mời" cô nàng đi gặp một thầu xây dựng nào đó với những khoản chu cấp đáng kể. Con số ban đầu là 2500 USD, (khoảng 57 triệu đồng) nhưng khi gái xinh vẫn im lặng, người ấy đã vội tăng thêm 500 USD cho dễ nói chuyện hơn. Đến khi con số được đưa lên tới 150 triệu cho việc "bên anh ấy một hôm", Võ Ngọc Trân đành phải lịch sự cất lời từ chối. Thế nhưng đối tượng vẫn không chịu dừng lại mà vẫn tiếp tục quấy rối, đem cả nhà ra để mời gọi gái xinh. Cẩm Đan - Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2020 kiêm bạn gái tin đồn của đại gia Đức Huy cũng từng tung tin nhắn bị một người lạ mặt "mời chào" giá 16 nghìn USD (tương đương hơn 400 triệu đồng) để đi ăn uống. Ngay lập tức, Cẩm Đan đã từ chối cực gắt kèm lời khẳng định: "Em không có nhu cầu đi khách ạ" và up story cho mọi người cùng xem. Mời quý độc giả xem video: Nữ tiếp viên hàng không là Fashionista giàu có, lại có chồng đại gia hết mực yêu chiều - Nguồn: Saostar

