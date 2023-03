Dàn gái xinh mặc áo yếm thả rông "ướt át" bị chỉ trích gắt

Gần đây, ngày càng có nhiều hot girl, nữ sinh lạm dụng hình ảnh áo yếm để khoe thân. Theo đó, những cô gái này thường "thả rông" và pose dáng với áo yếm trong tình trạng ướt áo...vv. Hình ảnh một cô gái diện áo yếm tắm suối nhận được nhiều lượt yêu thích trên MXH. Cô mặc chiếc áo yếm màu trắng kết hợp chân váy màu xanh. Bộ đồ có chất liệu lụa mềm mại, mỏng nhẹ, tôn lên từng đường nét cơ thể. Một mỹ nữ Trung Quốc 19 tuổi được khen hết lời khi mặc áo yếm chụp hình bên suối. Cô gái này còn khéo léo sử dụng thêm miếng dán ngực chống nước ở bên trong. Bộ đồ của cô nàng cũng có chất liệu khá dày dặn, co giãn, tôn dáng của người mặc. Trào lưu mặc yếm chụp hình bên suối đã không còn quá mới mẻ. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận được lời khen. Một phần do áo yếm mỏng, rất dễ bị xô lệch và để lộ cơ thể dưới sự tác động của nước. Khi thực hiện concept này, quan trọng nhất là sự tinh ý của các nhiếp ảnh gia. Nói về trào lưu chụp ảnh yếm dưới nước, đa phần cư dân mạng đều phản đối. Chủ yếu là do các bức hình khoe cơ thể quá đà được lan truyền trên các group trước đó. Tiến sỹ Mỹ học Thế Hùng cho hay: "việc khoe vẻ đẹp cơ thể không phải là xấu...vv, nhưng khoe thế nào để đẹp lại là vấn đề". Điển hình nhất phải kể đến trào lưu mặc yếm chụp ở hồ sen. Cách đây chưa lâu, một cô gái Việt đã khoe bộ ảnh gắn mác nghệ thuật nhưng xuyên suốt lại là hình ảnh diện áo yếm nhưng thả rông vòng 1. Bên cầu ao, cô gái diện áo yếm nhưng thả rông vòng 1 và nhận về vô vàn những chỉ trích về tính dung tục. Thậm chí, nhiều người còn để lại ý kiến rằng đừng vì chạy theo việc khoe thân mà làm xấu hình ảnh của áo yếm.

