Thảo Nari (Ma Hương Thảo, SN 1994) là một hot girl đình đám trên mạng xã hội, cô nàng cũng là bạn gái cũ của hậu vệ Trọng Đại và từng giành gi‌ải Gương mặt khả ái tại cuộc thi hoa khôi Đại học Văn hóa - Miss HUC 2016. Thảo là người dân tộc Tày, sinh ra và lớn lên tại vùng núi Tuyên Quang. "Giờ nếu vô tìn‌h gặp vẫn chào nhau thoải mái. Khá nhiều người thắc mắc mình yê‌u cầu thủ U2‌3 sao không khoe lên mạn‌g, nhưng mình vốn thí‌ch sự yên bình" - hot girl Tuyên Quang chia sẻ sau khi chia tay Trọng Đại. Hiện tại, bên cạnh công việc làm mẫu, đóng quảng cáo, đóng phim, Thảo Nari tập trung vào việc làm streamer. Trang cá nhân của cô sở hữu 265.000 lượt theo dõi. MC Thu Hoài (SN 1990) là một trong những gái xinh Tuyên Quang đình đám. Cô hiện đang làm MC thể thao cho kênh truyền hình K+ và thỉnh thoảng góp mặt trong một số bộ phim truyền hình như Người ph‌án xử, Ghét thì yêu thôi.... Trước đây, nữ MC là sinh viên ngành kinh tế, sau đó làm nhân viên ngân hàng. Thu Hoài được khen ngợi ngày càng nhuận sắc, quyến rũ. Có thời gian, cô cùng diễn viên Phương Anh trở thành hai mỹ nữ "độc thân sáng giá" nhất nhì showbiz. Mới đây, Thu Hoài công khai người yêu đại gia. Được biết bạn trai cô đi du học Mỹ về, hiện đang là giám đốc điều hành một học viện golf lớn tại Hà Nội. Trần Linh Hương (SN 1997) được biết đến khi xuất hiện trên khán đài trận bán kết lượt về giữa tuyển Việt Nam và Philippines tại gi‌ải AF‌F Cup 2018. Hot girl 9x sở hữu nhan sắc vô cùng xinh đẹp với đôi mắt to tròn, môi trái tim. Hiện tại, Linh Hương đang làm người mẫu tự do thi thoảng đóng quảng cáo và cũng thành công trong lĩnh vực kinh doanh thời trang. Trên trang cá nhân, người đẹp Tuyên Quang thường xuyên đăng tải khoe đôi chân dài thon gọn, ba vòng nóng bỏng. Xem thêm clip: HongKong1 - Cover by Vũ Thu Hoài - Nguồn: Youtube

Thảo Nari (Ma Hương Thảo, SN 1994) là một hot girl đình đám trên mạng xã hội, cô nàng cũng là bạn gái cũ của hậu vệ Trọng Đại và từng giành gi‌ải Gương mặt khả ái tại cuộc thi hoa khôi Đại học Văn hóa - Miss HUC 2016. Thảo là người dân tộc Tày, sinh ra và lớn lên tại vùng núi Tuyên Quang. "Giờ nếu vô tìn‌h gặp vẫn chào nhau thoải mái. Khá nhiều người thắc mắc mình yê‌u cầu thủ U2‌3 sao không khoe lên mạn‌g, nhưng mình vốn thí‌ch sự yên bình" - hot girl Tuyên Quang chia sẻ sau khi chia tay Trọng Đại. Hiện tại, bên cạnh công việc làm mẫu, đóng quảng cáo, đóng phim, Thảo Nari tập trung vào việc làm streamer. Trang cá nhân của cô sở hữu 265.000 lượt theo dõi. MC Thu Hoài (SN 1990) là một trong những gái xinh Tuyên Quang đình đám. Cô hiện đang làm MC thể thao cho kênh truyền hình K+ và thỉnh thoảng góp mặt trong một số bộ phim truyền hình như Người ph‌án xử, Ghét thì yêu thôi.... Trước đây, nữ MC là sinh viên ngành kinh tế, sau đó làm nhân viên ngân hàng. Thu Hoài được khen ngợi ngày càng nhuận sắc, quyến rũ. Có thời gian, cô cùng diễn viên Phương Anh trở thành hai mỹ nữ "độc thân sáng giá" nhất nhì showbiz. Mới đây, Thu Hoài công khai người yêu đại gia. Được biết bạn trai cô đi du học Mỹ về, hiện đang là giám đốc điều hành một học viện golf lớn tại Hà Nội. Trần Linh Hương (SN 1997) được biết đến khi xuất hiện trên khán đài trận bán kết lượt về giữa tuyển Việt Nam và Philippines tại gi‌ải AF‌F Cup 2018. Hot girl 9x sở hữu nhan sắc vô cùng xinh đẹp với đôi mắt to tròn, môi trái tim. Hiện tại, Linh Hương đang làm người mẫu tự do thi thoảng đóng quảng cáo và cũng thành công trong lĩnh vực kinh doanh thời trang. Trên trang cá nhân, người đẹp Tuyên Quang thường xuyên đăng tải khoe đôi chân dài thon gọn, ba vòng nóng bỏng. Xem thêm clip: HongKong1 - Cover by Vũ Thu Hoài - Nguồn: Youtube