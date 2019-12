Dàn diễn viên nữ của “Mắt biếc” có gì khiến dân mạng đê mê đến thế?

Sở hữu đôi mắt biếc đúng như tựa phim, Trúc Anh (SN 1998, TP HCM) như sinh ra để vào vai Hà Lan. Cô nàng sở hữu đôi mắt to tròn với hàng mi dày và cong, ngũ quan xinh xắn và khuôn mặt tròn rất đáng yêu. Trước đó, nữ chính "Mắt biếc" từng góp mặt trong một số bộ phim sitcom như Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, Hoàng hôn đến từ bình minh...Hiện tại, Trúc Anh đang là sinh viên ngành Truyền thông của trường đại học Greenwich tại Việt Nam. Trúc Anh sở hữu khuôn mặt tròn đậm nét Á Đông, mái tóc đen dài và đôi mắt nâu cực kỳ hút hồn. Cô nàng đúng chuẩn hình mẫu nàng thơ của mọi chàng trai. Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp, Trúc Anh còn có gu thời trang dịu dàng, nữ tính phù hợp với lứa tuổi. Bên cạnh Hà Lan thì Hồng cũng là nhân vật thu hút được sự chú ý khi xuất hiện trong phim "Mắt biếc". Vai Hồng trong phim do Nguyễn Lâm Thảo Tâm thủ vai. Cô nàng là hot girl có tiếng trên mạng xã hội. Không chỉ có ngoại hình xinh đẹp và rất duyên, Thảo Tâm còn có nhiều thành tích vô cùng đáng nể. Năm 17 tuổi, cô nàng đạt 8.5 ngay trong lần thi đầu tiên IELTS. Ngoài ra, cô nàng còn có rất nhiều giải thưởng về môn tiếng Anh. Trong kỳ thi THPT quốc gia, tổng 5 môn thi của cô bạn là 34,5 điểm. Thảo Tâm còn nhận được học bổng của Đại học Fulbright Việt Nam nhưng lại quyết định không đi du học mà sẽ học trong nước. Trà Long, cô con gái của Hà Lan và Dũng được đánh giá là xinh nhất phim với má lúm và nụ cười cực duyên. Thủ vai này là Đỗ Khánh Vân (sinh năm 1995, Đắk Lắk), một hot girl cực kỳ nổi tiếng. Trước khi tham gia vào dự án phim của đạo diễn Victor Vũ, Khánh Vân từng tham gia một số sitcom như Sửu nhi, Biệt đội Bitu.... Khánh Vân sở hữu nhan sắc cực kỳ xinh đẹp và trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật, đặc biệt nụ cười tươi của cô nàng luôn gây ấn tượng cho người đối diện. Hiện tại, Facebook của cô nàng có hơn 470.000 lượt theo dõi. Xem thêm clip: Trúc Anh bật mí cảnh hậu trường sinh nở của 'Hà Lan' trong Mắt Biếc - Nguồn: Youtube

