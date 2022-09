Dàn cựu hot girl hội tụ, sáng bừng cả góc trời

Sam - Kelly Nguyễn - Huyền Baby là những hot girl đời đầu quen mặt với các bạn trẻ thế hệ 8X, 9X. Dàn cựu hot girl trên là những người bạn thân từ thuở mới vào nghề và vẫn giữ mối quan hệ thân thiết cho đến thời điểm hiện tại. Mới đây, Sam vừa đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh buổi gặp gỡ trà chiều cùng hội chị em gồm Kelly Nguyễn và Huyền Baby ở một khách sạn sang chảnh. Đọ sắc trong cùng một khung hình, bộ ba hot girl đời đầu đình đám gây sốt vì nhan sắc xinh đẹp, quá đỗi trẻ trung so với tuổi thực ngoài 30. Nếu như Kelly Nguyễn và Huyền Baby lên đồ style tiểu thư thì Sam có phần giản dị hơn với áo cổ bẻ, chân váy cùng mái tóc ngắn hack tuổi. Xuất hiện cùng nhau, ngoài nhan sắc Sam - Kelly Nguyễn - Huyền Baby đều dát hàng hiệu, sặc mùi tiền. Cách đây chưa lâu, trên trang cá nhân, Kelly Nguyễn đã khoe loạt hình ảnh cô đón sinh nhật tuổi 32 bên bạn thân Sam và nhiều người khác như Huyền Baby, Đỗ Long,... Đính kèm với đó, Kelly Nguyễn đã hạnh phúc chia sẻ: "Sinh Nhật của em năm nay thực sự nhờ 2 MC chuyên nghiệp Nguyễn Hà My và anh trai yêu Đỗ Long cứu lấy bầu không khí "lạnh ngắt" của buổi tiệc… Còn đem lại nhiều tiếng cười và sự thân thiết của mọi người lên cao trào. Và cảm ơn tất cả mng đã đến và vui với em "trọn vẹn" cũng như là luôn sát cánh bên cạnh em… I love you". Trong loạt ảnh, Kelly Nguyễn đã có dịp đọ sắc với rất nhiều người đẹp. Đặc biệt, gây chú ý vẫn là cô bạn thân của mình. Được biết, trong suốt nhiều năm qua, dàn cựu hot girl này đều chơi gắn kết với nhau. Tuy đối lúc đã có những tin đồn rạn nứt. Kelly Nguyễn và Huyền Baby. Kelly Nguyễn có một buổi tiệc khá hoành tráng với sự góp mặt của nhiều bạn bè thân thiết.

