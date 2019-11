Dàn cầu thủ quê Đông Anh: Quang Hải, Duy Mạnh...đều là “cực phẩm“

Đến từ Đông Anh, Quang Hải (SN 1997) là cái tên đã quá quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Được coi là cầu thủ chơi hay nhất tuyển Việt Nam tại thời điểm này, Quang Hải là "cơn đau đầu" của các HLV và là "nỗi khiếp sợ" của cầu thủ và cổ động viên các đội đối thủ. Sở hữu ngoại hình có phần thấp bé so với các đồng đội nhưng Nguyễn Quang Hải có lối chơi cực kỳ kỹ thuật, phản ứng bóng nhanh và khả năng dứt điểm tốt. Anh chàng được người hâm mộ gọi vui với cái tên "Messi Đông Anh". Không chỉ có phong độ thi đấu cực kỳ ổn định, là nhân tố quan trọng trong đội hình của tuyển Việt Nam, Duy Mạnh - đồng hương của Quang Hải còn sở hữu một khuôn mặt đẹp trai, thư sinh. Anh chàng được nhiều người gọi với cái tên "Mạnh gắt" bởi những pha va chạm và "thách thức" đối thủ cực ngầu trên sân cỏ. Bên ngoài, Mạnh được đồng đội nhận xét là hiền lành, dễ gần, khác hẳn với gương mặt "gắt" trên sân. Chàng trai sinh năm 1996 cũng nổi tiếng là chiều chuộng và yêu thương bạn gái Quỳnh Anh. Sinh năm 1999, Dương Tùng Lâm là minh chứng rõ nhất cho "định luật" Bùi Tiến Dũng rằng đã là thủ môn thì ai cũng đẹp trai. Anh chàng hiện đang rất được kỳ vọng rằng sẽ góp mặt trong danh sách được HLV Park Hang-seo triệu tập để chuẩn bị cho SEA Games sắp tới. Vừa qua, Tùng Lâm cũng nhận được giải cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết U21 Quốc tế bởi màn cứu thua không tưởng của anh chàng. Nguyễn Huy Hùng (sinh năm 1992), thuộc biên chế CLB QNK Quảng Nam cũng là một trong những chàng cầu thủ điển trai quê ở Đông Anh. Huy Hùng được đánh giá là người có lối chơi thông minh và khá linh hoạt. Bên ngoài, Huy Hùng là một "vừa muối" đích thực, trái ngược hoàn toàn so với vẻ ngoài hiền lành của anh. Chàng cầu thủ thường xuyên biến các đồng đội trở thành "nạn nhân" của những trò đùa quái dị. Trao giải V-League Awards 2019: Quang Hải hay nhất, Hà Nội thắng lớn | VTV24 - Nguồn: Youtube





