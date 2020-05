Dàn cảnh vệ siêu điển trai được dân mạng rần rần truy tìm info

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh một chàng cảnh vệ điển trai đang làm nghiệm vụ tại Lăng Bác. Anh chàng này có vóc dáng cao to cùng khuôn mặt nhìn xa cũng thấy đẹp nao lòng. Chẳng thế mà không ít cô gái đã chạy tới, liên tục quạt cho đỡ nóng, hỏi chuyện và xin chụp hình với anh chàng cảnh vệ đẹp trai này. Đối diện với những "fan cuồng", anh chỉ biết cười ngượng ngùng cực kỳ đáng yêu. Cùng ngày, một clip cũng ghi lại hình ảnh một nam cảnh vệ khác đang đứng làm nhiệm vụ tại Lăng Bác. Trái ngược với vẻ thân thiện của chàng kia thì cảnh vệ này đứng cực kỳ nghiêm túc canh gác. Lăng Bác từ lâu vốn được coi là nơi quy tụ toàn những chàng cảnh vệ siêu đẹp trai. Năm 2019, cảnh vệ Nguyễn Đức Hơn (sinh năm 1998, quê Hưng Yên) nhanh chóng nổi tiếng chỉ nhờ khoảnh khắc đứng trước Lăng Bác. Thời điểm đó, anh chàng đang là lính nghĩa vụ tại Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, phục vụ trong quân đội từ tháng 2/2017 đến tháng 6/2019. Hơn cho biết, anh chàng không dám nhận biệt danh "hot boy cảnh vệ" mà dân mạng đặt cho mình. Mặc dù rất cảm ơn và vui mừng vì được yêu quý nhưng cảm thấy bản thân bình thường, không đẹp trai. Chính sự khiêm tốn đúng chuẩn bộ đội cụ Hồ của anh chàng lại ghi điểm trong mắt bao cô gái. Xuất hiện trong chương trình "Chúng tôi là chiến sĩ", Phùng Thế Văn (20 tuổi) ngay lập tức gây sốt vì quá đẹp trai. Anh chàng đang là lính nghĩa vụ tại Trung đoàn 600 Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Bộ Công an. Ước mơ được khoác lên mình bộ cảnh phục, phụ vụ Tổ quốc và nhân dân được Thế Văn ấp ủ từ khi còn học cấp 3. Hình ảnh đọ dáng của một anh chàng cảnh vệ cùng 2 đặc vụ Mỹ trong khoảng thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 được tổ chức tại Hà Nội vào năm 2019 từng gây sốt mạng xã hội. Theo thông tin ít ỏi, cảnh vệ có dáng người to cao hơn cả đặc vụ kia tên Hùng, thời điểm đó đang công tác tại Bộ tư lệnh cảnh vệ. Mời quý độc giả xem thêm clip: Chàng cảnh vệ điển trai 21 tuổi cao 1m80 xuất hiện trong chương trình 'Chúng tôi là chiến sĩ' - Nguồn: Youtube

