Dàn bóng hồng từng bên cạnh Quang Hải: người hot girl, kẻ bị ghét vì hám fame

Nổi lên từ VCK U23 Châu Á 2018, đời tư của Quang Hải nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía người hâm mộ. Ở thời điểm đó, nam cầu thủ đang hẹn hò với hot girl Quang Nam, Nhật Lê (SN 1999). Cả hai luôn xuất hiện cạnh nhau trong những buổi tiệc với bạn bè, dành cho nhau những lời có cánh trên mạng xã hội. Thế nhưng Nhật Lê lại không mấy được lòng người hâm mộ khi bị cho rằng "hám fame", mượn danh xưng "bạn gái Quang Hải" để tham gia các chương trình ca nhạc, gameshow. Cô nàng liên tục gặp "phốt" bởi quảng cáo thực phẩm giảm cân không có tâm. Tháng 9/2019, cặp đôi chính thức "đường ai nấy đi". Trong khi Quang Hải liên tục dính tin đồn cặp kè hot girl thì phải đến tháng 2/2020, Nhật Lê mới lộ khoảnh khắc ngọt ngào bên bạn trai mới là Hưng Harry, một doanh nhân giàu có ở Bắc Ninh. Sau khi chia tay Nhật Lê, Quang Hải ngay lập tức bị người hâm mộ phát hiện thường xuyên tương tác, check-in tại cùng một địa điểm với Nguyễn Thảo Mi (SN 1996, sống tại Sài Gòn). Bị cho là người thứ 3 khiến chuyện tình của Quang Hải và Nhật Lê tan vỡ, Thảo Mi ngay lập tức phủ nhận mối quan hệ với nam cầu thủ. Người tiếp theo được cho là có thời gian hẹn hò với Hải "con" là "hot girl 1m52" Nguyễn Thanh Thuỷ (SN 1998). Cặp đôi bị bắt gặp ngồi cạnh nhau trong một bữa tiệc bạn bè và có cử chỉ khá thân mật. Thời điểm Quang Hải đang tham dự SEA Games 30 tại Philippines, một clip ghi lại hình ảnh nam cầu thủ quê Đông Anh cùng Thanh Thuỷ tới một cơ sở thẩm mĩ bất ngờ được lan truyền trên mạng xã hội. Cùng thời điểm nay, cầu thủ khẳng định muốn tập trung cho sự nghiệp, chưa muốn yêu đương. Tin đồn Quang Hải hẹn hò cùng với hot girl Nghệ An Nguyễn Huyền My (SN 1997) bắt đầu khi cô nàng khoe chiếc áo đấu ghi dòng chữ "Anh thương vợ" kèm chữ ký của cầu thủ CLB Hà Nội. Trên trang cá nhân, Huyền My liên tục úp mở về mối quan hệ với cầu thủ tuyển quốc gia. Cô nàng cũng có mặt để cổ vũ tình tin đồn và đồng đội tại VCK U23 Châu Á 2020 diễn ra tại Thái Lan. Mới đây, cặp đôi lộ khoảnh khắc tình tứ bên nhau ở một địa điểm công cộng.

