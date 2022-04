Dàn bê tráp “ăn vụng” đồ lễ, netizen chỉ trích nặng lời

Mới đây trên mạng xã hội, xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một đoàn bê tráp đám cưới phía chú rể đã ngang nhiên lấy bánh từ trong hộp ra chia nhau ăn kèm theo dòng trạng thái: “Đi bê tráp nhưng cô dâu xa quá phải làm sao.” Có lẽ vì quãng đường di chuyển quá xa nên nhóm bạn trẻ mới thực hiện hành động ăn vụng đồ lễ. Sau vài lần “rút ruột” lễ tráp, một thanh niên đã đóng nắp hộp bánh lại cẩn thận để “xóa dấu vết”. Những thành viên khác trong dàn bê tráp còn cưới lớn, tỏ ra thích thú với việc “ăn vụng”này. Chỉ ít lâu sau khi đăng tải, đoạn clip đã nhận được sự chú ý lớn của cư dân mạng. Có thể nhóm bê tráp chỉ coi đây là một trò đùa vui song hầu hết mọi người đều cho rằng hành vi này thể hiện ý thức kém và sự thiếu suy nghĩ của các bạn trẻ. Tráp lễ còn chưa đến nhà gái, chưa thắp hương gia tiên đã bị rỗng bên trong, phía chú rể đôi khi sẽ bị mang tiếng “oan” mặc dù lỗi chẳng phải do mình gây ra. Bên cạnh đó, nếu không tìm ra nguyên nhân thì người làm tráp cũng sẽ bị ảnh hưởng uy tín không nhỏ tới nhà trai. "Ngày trọng đại của người ta mà mấy bạn làm như trò đùa vậy. Mà bình thường đùa thì phải vui. Đằng này trò đùa hết sức vô duyên. Người ra thuê mấy bạn để bê tráp chứ đâu phải đến phá tráp." hay "Lại cố tính chơi trội để câu view, câu like. Ai ngờ lại bị mọi người phản ứng ngược. Rồi về sau các bạn đi lấy vợ cũng có đội bê tráp thực hiện nguyên lại hành động này thì lúc đó các bạn còn cười tươi được như thế này không?"... là loạt bình luận netizen để lại dưới đoạn clip. Trước đó, một dàn bê tráp khác cũng gây xôn xao khi trong đội hình nhà gái lại xuất hiện 2 chàng trai mặc áo dài, đội mấn đầy “nữ tính” với lý do thiếu người. Không thiếu người nhưng dàn bê tráp trên lại biết tạo điểm nhấn khi cosplay thành những chú chuột. Một số người nhìn nhận sự việc theo khía cạnh hài hước và cho rằng sự “phá lệ” này khiến đám hỏi thêm vui vẻ hơn. Tuy nhiên cũng có những ý kiến trái chiều bày tỏ sự bất bình trước những hình ảnh này. Nhiều người cho rằng, trong lễ ăn hỏi còn có sự tham gia của nhiều người lớn tuổi nên việc để con trai đóng giả gái đi bê tráp là không phù hợp và thiếu nghiêm túc. Hiện chưa rõ nhóm bê tráp chỉ muốn đùa vui rồi sau đó sẽ cất bánh lại chỗ cũ hay không nhưng đoạn clip vẫn đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều của cư dân mạng.

