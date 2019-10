Dàn bạn thân chơi lâu quá hoá sinh đôi khiến CĐM ngỡ một nhà

Nhiều người vẫn nói rằng các cặp đôi yêu nhau càng lâu càng giống nhau, hoặc các cặp vợ chồng có tướng phu thê vì có nét hao hao. Không chỉ thế, những cặp bạn thân chơi với nhau càng lâu thì cũng sẽ càng giống nhau như đúc. Mới đây, trên MXH những bức ảnh về các đôi bạn thân giống nhau y đúc khiến người ngoài nhầm tưởng là chị em chung nhà gây chú ý. Các nhà nghiên cứu nhận định rằng, sự giống nhau này có thể một phần là do kết quả của "sự đồng nhất xã hội". Nhưng nhìn bằng con mắt đơn gian dân mạng giải thích rằng, các cặp bạn thân giống nhau như vậy một phần do cách trang điểm, thời trang. Nhìn quá những bức ảnh chụp chung của cặp đôi bạn thân, dân mạng cứ ngỡ ngàng đây là 2 chị em sinh đôi. Có thể hiểu cách khác là do chơi quá thân và trong thời gian dài nên họ bị ảnh hưởng từ cách trang điểm cho đến gu thời trang của nhau. Từ mái tóc đến nét mặt và cách tạo dáng chụp ảnh của 2 cô bạn này đều giống nhau khiến nhiều người nghĩ đây là hai chị em cùng một nhà. Thậm chí đôi bạn thân Huyền Minh và Minh Trang còn cho rằng : "Thà không có bạn trai, nhưng bạn thân thì không thể thiếu được". Thu Hà và Hạnh Trang giống nhau như “hai giọt nước”. Những cặp bạn thân không chỉ giống nhau như những người ruột thịt mà còn thân thiết như chị em trong nhà. Chùm ảnh cặp bạn thân có ngoại hình giống nhau như sinh đôi đã thu hút hàng ngàn lượt like và những bình luận bày tỏ sự thích thú của CĐM.

Nguồn ảnh: STFB

