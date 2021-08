Đam mê chơi Play Together, hot girl Jun Vũ được tặng cả xe hơi

Jun Vũ được biết đến là một diễn viên, người mẫu trẻ triển vọng khi sở hữu gương mặt xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào cùng tài diễn xuất ấn tượng. Đối với các fans game, hot girl Jun Vũ được coi là "thánh nữ" bởi tài năng chơi game chẳng kém gì những game thủ hay streamer chuyên nghiệp. Từng phá đảo Liên Quân Mobile, Jun Vũ mới đây đã tìm cho mình 1 trò chơi khác để có thể "cày cuộc" trong mùa dịch. Tựa game mà "thánh nữ" lựa chọn đó là Play Together. Trên trang Instagram cá nhân, Jun Vũ đã đăng tải hình ảnh cô đang cùng với các fans chơi trò chơi câu cá trong game Play Together. Jun Vũ cũng khoe chiếc xe hơi "xịn sò", cô được mọi người tặng nhân dịp tham gia tựa game mới. Giải thích thêm về trò chơi Play Together là một tựa game phiêu lưu, khám phá theo hình thức kiếm tiền và nâng cấp chất lượng cuộc sống trong trò chơi như mua quần áo, nhà cửa hay xe cộ. Nhiệm vụ của bạn sẽ là sinh hoạt, ăn uống, làm việc, kiếm tiền… giống như ngoài đời thực. Câu cá là hoạt động kiếm tiền nhiều nhất cũng như thú vị nhất trong Play Together bởi độ đa dạng các loài cá khác nhau từ bình thường cho đến hiếm. Để câu được những dòng cá hiếm trong Play Together, bạn phải sở hữu một cần câu cực xịn kèm theo thời gian bỏ ra để tìm kiếm. Chính vì độ khó cũng như mức tiền thưởng rất lớn khi bán cá hiếm, mà "người người, nhà nhà" đều đổ xô đi câu cá nên có thể coi Play Together là tưa game câu cá hot nhất hiện nay. Việc hot girl Jun Vũ xuất hiện trong game Play Together chắc chắn độ hot của tựa game này sẽ hot rần rần trong thời gian tới. Mời độc giả xem video: Jun Vũ , Lan Ngọc Bất Ngờ Vì Có Chung Sở Thích Biến Thái - Nguồn: YAN News

