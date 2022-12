Đám cưới nào khiến mạng xã hội chú ý nhất năm 2022

Một trong những đám cưới nổi bật nhất MXH mới gần đây là ở Kiên Giang, chủ nhân tiệc cưới được biết là con gái của đại gia Phú Cường - Nguyễn Thị Ngọc Như. "Đám cưới khủng" với thiết kế xa hoa, hoành tráng, kinh phí khủng khiến cái tên “đại gia Phú Cường” đang được cộng đồng mạng quan tâm không ngớt trên các diễn đàn mạng xã hội. Kiến trúc và không gian của đám cưới được lấy ý tưởng từ kiến trúc của công trình Gardens by the Bay của Singapore. Chỉ riêng tiền hoa tươi trang trí đám cưới được ước tính lên tới 13 tỷ đồng.Đám cưới xa hoa này cũng có sự góp mặt của nhiều ngôi sao giải trí hạng A và có màn bắn pháo hoa chúc mừng vô cùng đặc sắc. Trái ngược với đám cưới "ngập mùi tiền" ở Kiên Giang là đám cưới hết sức giản dị của chị Vũ Nguyệt Ánh (35 tuổi, Hà Nội), bữa tiệc được thiết kế với concept chuẩn thời còn đi học. Đám cưới đặc biệt này thay vì đãi tiệc ở nhà hàng như bình thường thì chị Nguyệt Ánh và chồng đã tổ chức một hôn lễ cực kỳ thú vị, với chủ đề "Reply 1996" chuẩn sân trường. Không gian tiệc cưới có màn tái hiện lại sân trường, cô dâu chú rể và khách mời là học sinh, đồ trang trí là sách giáo khoa, cổng trường, các quầy đồ ăn vặt quen thuộc. Theo chia sẻ từ cô dâu chú rể, trước đây họ vốn là bạn cùng lớp thời tiểu học, vậy nên họ muốn tổ chức hôn lễ thật đặc biệt để ôn lại những kỷ niệm đẹp thời học sinh. Đám cưới phong cách nhí nhố khác của cặp đôi cô dâu Nguyễn Thụy Thiên Trang và chú rể Lê Hải Duy ở TP HCM cũng từng gây sốt trên MXH. Điều ấn tượng trong bữa tiệc là Standee hình các thành viên của nhóm nhạc đình đám Big Bang, thiệp, hoa cưới và trang trí hôn trường gắn với hình ảnh của nhóm nhạc Hàn Quốc này. Nhiều khách mời dự đám cưới ắt hẳn sẽ ngỡ ngàng bởi màn trang trí đúng chuẩn fans cuồng, những tưởng đi lạc vào buổi off fan Big Bang chính hiệu. Được biết cô dâu Thiên Trang là một V.I.P (tên gọi cộng đồng fan Big Bang) nhiều năm nay và luôn ấp ủ tổ chức tiệc cưới có hình ảnh liên quan đến nhóm nhạc. Những hình ảnh về dàn khách mời toàn đội mũ cối của đám cưới diễn ra ở Diễn Châu, Nghệ An từng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Thay vì diện trang phục bảnh bao như thường lệ thì dàn khách mời nhà trai lại diện đồng phục mũ cối, quàng khăn đỏ và người dẫn đoàn còn cầm theo cờ Tổ quốc. Đến cổng nhà gái, đội hình nhà trai đều là các anh chàng còn xếp hàng ngay ngắn, sẵn sàng vào nhà gái hỏi cưới. Tất cả mọi người trong đám cưới đều cảm thấy vui vẻ với màn chào hỏi có 1-0-2 của phía nhà chú rể. Ảnh: Tổng hợp

Một trong những đám cưới nổi bật nhất MXH mới gần đây là ở Kiên Giang, chủ nhân tiệc cưới được biết là con gái của đại gia Phú Cường - Nguyễn Thị Ngọc Như. "Đám cưới khủng" với thiết kế xa hoa, hoành tráng, kinh phí khủng khiến cái tên “đại gia Phú Cường” đang được cộng đồng mạng quan tâm không ngớt trên các diễn đàn mạng xã hội. Kiến trúc và không gian của đám cưới được lấy ý tưởng từ kiến trúc của công trình Gardens by the Bay của Singapore. Chỉ riêng tiền hoa tươi trang trí đám cưới được ước tính lên tới 13 tỷ đồng. Đám cưới xa hoa này cũng có sự góp mặt của nhiều ngôi sao giải trí hạng A và có màn bắn pháo hoa chúc mừng vô cùng đặc sắc. Trái ngược với đám cưới "ngập mùi tiền" ở Kiên Giang là đám cưới hết sức giản dị của chị Vũ Nguyệt Ánh (35 tuổi, Hà Nội), bữa tiệc được thiết kế với concept chuẩn thời còn đi học. Đám cưới đặc biệt này thay vì đãi tiệc ở nhà hàng như bình thường thì chị Nguyệt Ánh và chồng đã tổ chức một hôn lễ cực kỳ thú vị, với chủ đề "Reply 1996" chuẩn sân trường. Không gian tiệc cưới có màn tái hiện lại sân trường, cô dâu chú rể và khách mời là học sinh, đồ trang trí là sách giáo khoa, cổng trường, các quầy đồ ăn vặt quen thuộc. Theo chia sẻ từ cô dâu chú rể, trước đây họ vốn là bạn cùng lớp thời tiểu học, vậy nên họ muốn tổ chức hôn lễ thật đặc biệt để ôn lại những kỷ niệm đẹp thời học sinh. Đám cưới phong cách nhí nhố khác của cặp đôi cô dâu Nguyễn Thụy Thiên Trang và chú rể Lê Hải Duy ở TP HCM cũng từng gây sốt trên MXH. Điều ấn tượng trong bữa tiệc là Standee hình các thành viên của nhóm nhạc đình đám Big Bang, thiệp, hoa cưới và trang trí hôn trường gắn với hình ảnh của nhóm nhạc Hàn Quốc này. Nhiều khách mời dự đám cưới ắt hẳn sẽ ngỡ ngàng bởi màn trang trí đúng chuẩn fans cuồng, những tưởng đi lạc vào buổi off fan Big Bang chính hiệu. Được biết cô dâu Thiên Trang là một V.I.P (tên gọi cộng đồng fan Big Bang) nhiều năm nay và luôn ấp ủ tổ chức tiệc cưới có hình ảnh liên quan đến nhóm nhạc. Những hình ảnh về dàn khách mời toàn đội mũ cối của đám cưới diễn ra ở Diễn Châu, Nghệ An từng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Thay vì diện trang phục bảnh bao như thường lệ thì dàn khách mời nhà trai lại diện đồng phục mũ cối, quàng khăn đỏ và người dẫn đoàn còn cầm theo cờ Tổ quốc. Đến cổng nhà gái, đội hình nhà trai đều là các anh chàng còn xếp hàng ngay ngắn, sẵn sàng vào nhà gái hỏi cưới. Tất cả mọi người trong đám cưới đều cảm thấy vui vẻ với màn chào hỏi có 1-0-2 của phía nhà chú rể. Ảnh: Tổng hợp