Đám cưới mùa lũ, cô dâu chú rể phải lội nước cực hài hước

Những hình ảnh về đám cưới mùa nước lũ mới đây của cặp đôi Minh Thư và chồng Nhật Quang đang được cư dân mạng chia sẻ nhiều. Được biết, cặp đôi vốn ở miền Tây và quen với mùa nước nổi nên chuẩn bị trước tinh thần và hi vọng trong ngày trọng đại trời sẽ khô ráo. Tuy nhiên, đến khi rước dâu cơn mưa bất chợt đổ xuống khiến nước dâng cao, suýt tràn vào nhà. Nhìn vào cảnh này, không ít người tỏ ta ngán ngẩm và thầm than xui xẻo. Tuy nhiên, cô dâu Minh Thư lại thấy khá thú vị và đặc biệt. Đám cưới mùa lũ của cặp đôi này có lẽ là kỷ niệm nhớ đời của cô dâu chú rể, bởi lẽ thay vì rước dâu bằng ô tô, hay có không gian khô ráo thì cặp đôi, kể cả khách phải bì bõm lội nước để di chuyển. Nhìn nụ cười hạnh phúc của cô dâu chú rể cũng như người thân hai họ khi phải lội nước trong bộ quần áo lộng lẫy mà cộng đồng mạng thấy vui lây. Mưa lũ thiên tai xảy đến nhưng ngày vui trăm năm không thể trì hoãn. Do vậy, nhiều gia đình vẫn tổ chức đám cưới dù khung cảnh xung quanh ngập nước. Những hình ảnh về đám cưới độc đáo mùa mưa lũ tại Quảng Ngãi từng được chia sẻ trên mạng xã hội. Theo hình ảnh ghi lại cho thấy, nước lũ ngập ngang bắp chân, có chỗ ngập đến ngang đầu gối. Cô dâu phải được đưa lên cái thuyền thúng rồi đẩy đi cho khỏi ướt váy. Thế nhưng nhan sắc của nàng dâu này vẫn gây chú ý vì quá xinh. Nhìn hình ảnh này, nhiều cư dân mạng cảm thấy buồn thương hộ cô dâu chú rể. Họ chỉ có một dịp trọng đại vậy mà cuối cùng lại phải chịu cảnh lội bập bõm. Đám cưới mùa lũ dù vất vả nhưng với họ ngày vui trọng đại vẫn phải cười tươi, diễn ra như dự định. Đám cưới trong làn nước lũ là khoảnh khắc không còn xa lạ với nhiều người, do thiên tai nên việc định ngày cưới không thể trì hoãn, ngày cưới vẫn diễn ra với đủ hình thức. Dù có phần khó khăn trong di chuyển và đồ của 2 bạn đều bị ướt nhưng đây quả thực là trải nghiệm ấn tượng của cặp đôi. Ảnh: Tổng hợp

Những hình ảnh về đám cưới mùa nước lũ mới đây của cặp đôi Minh Thư và chồng Nhật Quang đang được cư dân mạng chia sẻ nhiều. Được biết, cặp đôi vốn ở miền Tây và quen với mùa nước nổi nên chuẩn bị trước tinh thần và hi vọng trong ngày trọng đại trời sẽ khô ráo. Tuy nhiên, đến khi rước dâu cơn mưa bất chợt đổ xuống khiến nước dâng cao, suýt tràn vào nhà. Nhìn vào cảnh này, không ít người tỏ ta ngán ngẩm và thầm than xui xẻo. Tuy nhiên, cô dâu Minh Thư lại thấy khá thú vị và đặc biệt. Đám cưới mùa lũ của cặp đôi này có lẽ là kỷ niệm nhớ đời của cô dâu chú rể, bởi lẽ thay vì rước dâu bằng ô tô, hay có không gian khô ráo thì cặp đôi, kể cả khách phải bì bõm lội nước để di chuyển. Nhìn nụ cười hạnh phúc của cô dâu chú rể cũng như người thân hai họ khi phải lội nước trong bộ quần áo lộng lẫy mà cộng đồng mạng thấy vui lây. Mưa lũ thiên tai xảy đến nhưng ngày vui trăm năm không thể trì hoãn. Do vậy, nhiều gia đình vẫn tổ chức đám cưới dù khung cảnh xung quanh ngập nước. Những hình ảnh về đám cưới độc đáo mùa mưa lũ tại Quảng Ngãi từng được chia sẻ trên mạng xã hội. Theo hình ảnh ghi lại cho thấy, nước lũ ngập ngang bắp chân, có chỗ ngập đến ngang đầu gối. Cô dâu phải được đưa lên cái thuyền thúng rồi đẩy đi cho khỏi ướt váy. Thế nhưng nhan sắc của nàng dâu này vẫn gây chú ý vì quá xinh. Nhìn hình ảnh này, nhiều cư dân mạng cảm thấy buồn thương hộ cô dâu chú rể. Họ chỉ có một dịp trọng đại vậy mà cuối cùng lại phải chịu cảnh lội bập bõm. Đám cưới mùa lũ dù vất vả nhưng với họ ngày vui trọng đại vẫn phải cười tươi, diễn ra như dự định. Đám cưới trong làn nước lũ là khoảnh khắc không còn xa lạ với nhiều người, do thiên tai nên việc định ngày cưới không thể trì hoãn, ngày cưới vẫn diễn ra với đủ hình thức. Dù có phần khó khăn trong di chuyển và đồ của 2 bạn đều bị ướt nhưng đây quả thực là trải nghiệm ấn tượng của cặp đôi. Ảnh: Tổng hợp