Cựu cầu thủ đội tuyển Việt Nam khoe bạn gái xinh như mộng

Hồ Tuấn Tài (sinh năm 1995, quê Nghệ An) là tiền đạo thuộc biên chế của CLB TP.HCM. Anh chàng cũng từng được triệu tập lên U23 và đội tuyển Việt Nam. Mới đây, Hồ Tuấn Tài gây xôn xao dân mạng khi công khai bạn gái xinh như hot girl trên trang cá nhân. Anh chàng khoe loạt ảnh xinh đẹp của bạn gái kèm theo những khoảnh khắc tình cảm, thân mật của hai người. Bên dưới loạt ảnh là rất nhiều bình luận khen ngợi cặp đôi cầu thủ - hot girl tương xứng về ngoại hình. Bạn gái Hồ Tuấn Tài là Nguyễn Thu Trang, cùng quê Nghệ An với chàng cầu thủ. Cô nàng gây ấn tượng với nhan sắc xinh xắn, gương mặt hài hòa, đường nét nhỏ nhắn. Dân mạng gọi bạn gái Tuấn Tài là “nàng thơ xinh như mộng”. Trên trang cá nhân, Thu Trang chia sẻ nhiều hình ảnh đời thường. Cô nàng theo đuổi gu thời trang nhẹ nhàng, thanh lịch không kém phần gợi cảm. Nàng WAGs “mới toanh” của làng bóng Việt luôn xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, năng động khiến mọi người say mê từ cái nhìn đầu tiên. Thu Trang sinh năm 2002, quê Nghệ An, hiện sống và học tập tại Hà Nội. Thu Trang cho hay, cô và cầu thủ Tuấn Tài quen nhau từ năm 2018 trong một lần đi cà phê cùng người bạn chung. Tuy nhiên, thời điểm đó hai người không hề có ấn tượng đặc biệt về nhau. Cuối năm 2021, Tuấn Tài chủ động nhắn tin nhiều hơn cho Thu Trang. Qua những lần tâm sự về công việc, cuộc sống, cô nàng nhận ra chàng cầu thủ là một người sống tình cảm dù bên ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng, chín chắn, trưởng thành và thật sự nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Cặp đôi chính thức hẹn hò sau đó không lâu. Trong gần 3 năm yêu nhau, hầu hết thời gian là cặp đôi yêu xa. Tuy vậy, Tuấn Tài luôn tìm cách bù đắp cho bạn gái để cô nàng không phải chịu thiệt thòi.

