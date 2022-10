Cuối tuần ngồi đâu: Quán cà phê cắm trại ngay giữa lòng Hà Nội

Picnic Café & BBQ Hanoi là quán cà phê khá lý tưởng kết hợp cắm trại được nhiều bạn trẻ quan tâm thời gian qua. Ảnh: Bùi Lê Mai Hương Quán cà phê Hà Nội này được chia làm 3 khu vực chính là khu trại, khu nướng ngoài trời cho khách hàng tự nấu ăn và khu bếp để chuẩn bị đồ uống. Ảnh: Bùi Lê Mai Hương Thời gian đẹp nhất để trải nghiệm không gian ở đây chính là buổi tối, khi thành phố bắt đầu lên đèn. Cùng với không gian thoáng đãng khách hàng đến đây có thể cùng nhau thưởng thức đồ nướng và đồ uống vô cùng lãng mạn. Ảnh: Bùi Lê Mai Hương Decor của quán rất ấn tượng và đậm chất Hàn Quốc, tạo ra một không gian rất "chill". Địa chỉ: tầng 7 tòa nhà Lotte Center (54 Liễu Giai, Hà Nội). Ảnh: Bùi Lê Mai Hương Vietgangz Glamping Club cũng là quán cà phê cắm trại được các bạn trẻ rủ nhau đến check-in trong thời gian gần đây. Ảnh: Diệu Huyền Khu cắm trại này gây sốt bởi không gian cực kì thoáng đãng, ngoài ra địa điểm này cũng có thêm hồ câu cá, không gian đi bộ với những hàng cây nên thơ. Ảnh: Diệu Huyền Một điểm thú vị khác ở đây là sẽ có đốt lửa trại hàng đêm, vừa thưởng thức đồ ăn vừa ngắm lửa trại và không gian thoáng đãng xung quanh. Ảnh: Diệu Huyền Điểm lưu ý ở đây là khách hàng cũng nên đặt bàn cũng như đồ ăn trước 1 ngày, tránh tình trạng hết bàn hoặc hết món. Địa chỉ: cuối ngõ 68 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội. Ảnh: Diệu Huyền Mặc dù đã đi vào hoạt động được một thời gian nhưng Sixdoong Café and Camping này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ảnh: An Tuệ Không gian ở đây được trang trí theo phong cách Hàn Quốc với tông màu trắng chủ đạo của những chiếc lều, không gian quán vô cùng thoáng đãng, rộng rãi rất phủ hợp để trải nghiệm cùng người thân và bạn bè. Ảnh: An Tuệ Khác với 2 địa điểm trên, quán này sẽ có phục vụ cả chỗ ngồi uống cà phê và khu vực thuê lều trại. Ảnh: An Tuệ Khách hàng cũng nên đặt bàn trước để tránh tình trạng hết bàn cũng như chọn được chỗ ngồi ưng ý. Địa chỉ: cuối ngõ 264 Âu Cơ, vườn hoa bãi đá sông Hồng. Ảnh: An Tuệ

Picnic Café & BBQ Hanoi là quán cà phê khá lý tưởng kết hợp cắm trại được nhiều bạn trẻ quan tâm thời gian qua. Ảnh: Bùi Lê Mai Hương Quán cà phê Hà Nội này được chia làm 3 khu vực chính là khu trại, khu nướng ngoài trời cho khách hàng tự nấu ăn và khu bếp để chuẩn bị đồ uống. Ảnh: Bùi Lê Mai Hương Thời gian đẹp nhất để trải nghiệm không gian ở đây chính là buổi tối, khi thành phố bắt đầu lên đèn. Cùng với không gian thoáng đãng khách hàng đến đây có thể cùng nhau thưởng thức đồ nướng và đồ uống vô cùng lãng mạn. Ảnh: Bùi Lê Mai Hương Decor của quán rất ấn tượng và đậm chất Hàn Quốc, tạo ra một không gian rất "chill". Địa chỉ: tầng 7 tòa nhà Lotte Center (54 Liễu Giai, Hà Nội). Ảnh: Bùi Lê Mai Hương Vietgangz Glamping Club cũng là quán cà phê cắm trại được các bạn trẻ rủ nhau đến check-in trong thời gian gần đây. Ảnh: Diệu Huyền Khu cắm trại này gây sốt bởi không gian cực kì thoáng đãng, ngoài ra địa điểm này cũng có thêm hồ câu cá, không gian đi bộ với những hàng cây nên thơ. Ảnh: Diệu Huyền Một điểm thú vị khác ở đây là sẽ có đốt lửa trại hàng đêm, vừa thưởng thức đồ ăn vừa ngắm lửa trại và không gian thoáng đãng xung quanh. Ảnh: Diệu Huyền Điểm lưu ý ở đây là khách hàng cũng nên đặt bàn cũng như đồ ăn trước 1 ngày, tránh tình trạng hết bàn hoặc hết món. Địa chỉ: cuối ngõ 68 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội. Ảnh: Diệu Huyền Mặc dù đã đi vào hoạt động được một thời gian nhưng Sixdoong Café and Camping này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ảnh: An Tuệ Không gian ở đây được trang trí theo phong cách Hàn Quốc với tông màu trắng chủ đạo của những chiếc lều, không gian quán vô cùng thoáng đãng, rộng rãi rất phủ hợp để trải nghiệm cùng người thân và bạn bè. Ảnh: An Tuệ Khác với 2 địa điểm trên, quán này sẽ có phục vụ cả chỗ ngồi uống cà phê và khu vực thuê lều trại. Ảnh: An Tuệ Khách hàng cũng nên đặt bàn trước để tránh tình trạng hết bàn cũng như chọn được chỗ ngồi ưng ý. Địa chỉ: cuối ngõ 264 Âu Cơ, vườn hoa bãi đá sông Hồng. Ảnh: An Tuệ