Check in Hang Múa mùa thu, đẹp mê mẩn khó cưỡng

Hang Múa từ lâu đã được coi là một trong những địa điểm chụp ảnh "sống ảo" đẹp nhất Ninh Bình, thu hút nhiều bạn trẻ ghé thăm mỗi năm. Ảnh: Nguyễn Thế Vinh Điểm du lịch Ninh Bình này là nơi hội tụ nhiều ưu điểm như phong cảnh núi non hùng vĩ, những cánh đồng tuyệt đẹp của khu vực Tam Cốc và đặc biệt là việc mô phỏng lại thiết kế của Vạn Lý Trường Thành. Ảnh: Nguyễn Thế Vinh Đặc biệt vào thời điểm trời vào thu, khi check in Hang Múa du khách sẽ càng mê mẩn hơn với cảnh sắc tuyệt vời nơi đây. Ảnh: Nguyễn Thế Vinh Trên các diễn đàn du lịch, mạng xã hội thì Hang Múa tiếp tục là điểm đến được nhiều người lựa chọn cho dịp mùa Thu này. Ảnh: Phạm An Đến với Hang Múa, du khách sẽ được check in và tham quan nhiều cái hay ho như núi Ngọa Long. Bên cạnh đó là một vài biểu tượng khác mà giới trẻ đặc biệt thích check in như tháp sống ảo, con đường dẫn lên núi được mệnh danh “Vạn lý trường thành”. Ảnh: Phạm An Nếu như mùa Hè thời tiết nóng bức, mùa Xuân mua ẩm ướt hay mùa Đông giá lạnh thì mùa Thu chính là khoảng thời gian đẹp nhất để chinh phục đường lên núi Múa với thời tiết mát mẻ, trong lành. Ảnh: Phạm An Cảnh sắc vùng Tam Cốc cũng khoác lên mình diện mạo mới trong những ngày thu. Ảnh: Hải Phạm Không chỉ trên đỉnh núi Múa, cánh đồng sen Nhật nổi tiếng dưới chân núi Múa vẫn còn những bông sen nở muộn. Ảnh: Hang Múa Ecolodge Bước chân vào Hang Múa, bạn ngỡ như mình lạc vào xứ Wales với khung cảnh đầy nguyên sơ, cổ kính. Ảnh: Hang Múa Ecolodge Hang Múa bao gồm những vách đá dựng đứng với vô vàn hình thù khác nhau, lấp lánh màu sắc rực rỡ. Ảnh: Hải Phạm Những danh thắng nổi tiếng tiếp tục là địa điểm được nhiều du khách lựa chọn, trong đó có Hang Múa (Ninh Bình). Ảnh: Vũ Minh Thu Được tạo hóa ban cho vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú, Hang Múa còn mang lại cho du khách những trải nghiệm thú vị mà ít nơi đâu có được. Ảnh: Vũ Minh Thu

Hang Múa từ lâu đã được coi là một trong những địa điểm chụp ảnh "sống ảo" đẹp nhất Ninh Bình, thu hút nhiều bạn trẻ ghé thăm mỗi năm. Ảnh: Nguyễn Thế Vinh Điểm du lịch Ninh Bình này là nơi hội tụ nhiều ưu điểm như phong cảnh núi non hùng vĩ, những cánh đồng tuyệt đẹp của khu vực Tam Cốc và đặc biệt là việc mô phỏng lại thiết kế của Vạn Lý Trường Thành. Ảnh: Nguyễn Thế Vinh Đặc biệt vào thời điểm trời vào thu, khi check in Hang Múa du khách sẽ càng mê mẩn hơn với cảnh sắc tuyệt vời nơi đây. Ảnh: Nguyễn Thế Vinh Trên các diễn đàn du lịch, mạng xã hội thì Hang Múa tiếp tục là điểm đến được nhiều người lựa chọn cho dịp mùa Thu này. Ảnh: Phạm An Đến với Hang Múa, du khách sẽ được check in và tham quan nhiều cái hay ho như núi Ngọa Long. Bên cạnh đó là một vài biểu tượng khác mà giới trẻ đặc biệt thích check in như tháp sống ảo, con đường dẫn lên núi được mệnh danh “Vạn lý trường thành”. Ảnh: Phạm An Nếu như mùa Hè thời tiết nóng bức, mùa Xuân mua ẩm ướt hay mùa Đông giá lạnh thì mùa Thu chính là khoảng thời gian đẹp nhất để chinh phục đường lên núi Múa với thời tiết mát mẻ, trong lành. Ảnh: Phạm An Cảnh sắc vùng Tam Cốc cũng khoác lên mình diện mạo mới trong những ngày thu. Ảnh: Hải Phạm Không chỉ trên đỉnh núi Múa, cánh đồng sen Nhật nổi tiếng dưới chân núi Múa vẫn còn những bông sen nở muộn. Ảnh: Hang Múa Ecolodge Bước chân vào Hang Múa, bạn ngỡ như mình lạc vào xứ Wales với khung cảnh đầy nguyên sơ, cổ kính. Ảnh: Hang Múa Ecolodge Hang Múa bao gồm những vách đá dựng đứng với vô vàn hình thù khác nhau, lấp lánh màu sắc rực rỡ. Ảnh: Hải Phạm Những danh thắng nổi tiếng tiếp tục là địa điểm được nhiều du khách lựa chọn, trong đó có Hang Múa (Ninh Bình). Ảnh: Vũ Minh Thu Được tạo hóa ban cho vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú, Hang Múa còn mang lại cho du khách những trải nghiệm thú vị mà ít nơi đâu có được. Ảnh: Vũ Minh Thu