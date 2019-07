Cười đau ruột xem dân mạng "cosplay" lầy lội màn cầu hôn của Đông Nhi

Nhân ngày lành tháng tốt, Đông Nhi gây chấn động MXH với tin mừng về nhà chồng là ca sĩ Ông Cao Thắng. Ngay sau khi công bố bức ảnh đồng ý về chung một nhà của mình, cặp đôi khiến dân tình ghen tỵ đỏ mắt nhận về 340.000 lượt tương tác sau 10 tiếng. Hoà chung không khí vui vẻ này, không ít người đã "sáng tạo" ra hot trend ăn theo ca sĩ Đông Nhi để gây bão MXH. Chỉ với hành động tưởng chừng rất đơn giản nhưng cặp đôi Đông Nhi và Ông Cao Thắng lại thu hút sự yêu thích và chia sẻ rộng rãi của cư dân mạng. Thay vì khoe nhẫn, nhiều bạn trẻ đã khoe những vật dụng vô cùng đáng yêu như bình sữa của con hay cả những chiếc chun vàng thần thánh. Yes i do. Anh sẽ mãi là chồng của em. Yes i do. Em sẽ mãi là vợ của anh dù chỉ bằng 1 chiếc chun. Trời ơi mừng quá cuối cùng cũng có người rước dù có cùng giới. Vàng bạc kim cương gì tầm này, giao em cái thẻ ngân hàng mới chứng minh được tình yêu . Bạn trai không có thì chị em nương tựa nhau để có người rước. Người ta chụp ở New York, cầu hôn bằng nhẫn kim cương thì mình chụp ở sân vườn và bằng chun vòng.

