Cuộc sống trong mơ, du lịch khắp thế giới, sắm xe sang của hot vlogger Thổ Nhĩ Kỳ

Hiện nay, vlogger là một nghề "hái ra tiền" được nhiều bạn trẻ yêu thích và thử sức. Nhìn những con số thu nhập của các hot vlogger Việt Nam như Quỳnh Trần, NTN,...ai cũng phải choáng bởi quá khủng. Chính bởi vậy nên nghề làm nội dung video, kiếm tiền từ mạng xã hội ngày càng phát triển. Vlogger Việt đã vậy, các vlogger thế giới còn có thu nhập khủng hơn rất nhiều. Điển hình là Meryem Can (SN 1995, đến từ Istanbul). Cô nàng hiện đang là một trong nhưng Youtuber nổi tiếng nhất Thổ Nhĩ Kỳ. Meryem Can bắt đầu sự nghiệp làm vlog từ năm 2014 vơi nội dung cực kỳ đa dạng từ thử thách, hài hước, DIY (Do it yourself - Tự làm) và thời trang. Mỗi clip được cô nàng đăng tải nhận được hàng triệu lượt xem từ khắp nơi trên thế giới. Trên Youtube, vlogger sinh năm 1995 sở hữu 2,8 triệu lượt đăng kí và hơn 1,1 triệu người theo dõi trên Instagram. Meryem Can được đánh giá là sở hữu nhan sắc xinh đẹp, hoà hợp Á - Âu. Bên cạnh làm vlog, cô nàng còn là style influencer, chính bởi vậy cô có một gu thời trang không chê vào đâu được. Phong cách ăn mặc của Maryem ảnh hưởng nhiều đến giới trẻ Thổ Nhĩ Kỳ. Meryem có vẻ ngoài giống nữ diễn viên Anne Hathaway, nữ diễn “vụt sáng” nhờ vai chính trong bộ phim The Princess Diaries và hiện đang là minh tinh Hollywood. Trên Instagram cá nhân, vlogger người Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên chia sẻ hình ảnh đi du lịch khắp thế giới, tận hưởng những kỳ nghỉ 5 sao từ Âu đến Á. Không thể tính được số tiền mà Meryem Can kiếm được hàng năm là bao nhiêu bởi ngoài làm vlog độc lập, cô còn kết hợp với các youtuber khác để có nội dung phong phú hơn. Xem thêm clip: Winx Club – Meryem Can ile röportaj! - Nguồn: Youtube

