Cuộc sống đối lập sau hôn nhân của 2 nữ “MC đẹp nhất VTV“

Mai Ngọc được mệnh danh là " MC đẹp nhất VTV", cô từng được biết đến là hot girl đời đầu đình đám cùng với những người đẹp cùng thời như Ngọc Anh, Mi Vân hay Tâm Tít. Đang trên thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Mai Ngọc khiến dư luận xôn xao khi kết hôn với chồng thiếu gia sau 19 năm gắn bó. Chồng của cô là doanh nhân Hoài Nam. Sau kết hôn nhiều năm, nữ MC VTV hiện vẫn cống hiến tại đài truyền hình. Thậm chí, Mai Ngọc còn liên tục nhận được nhiều lời khen của khán giả khi sở hữu vẻ đẹp ngày càng mặn mà, không góc chết. Sau 5 năm làm nên thương hiệu với bản tin thời tiết, cô chuyển sang vai trò BTV thời sự của VTV, đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp vào năm 2019. Mặc dù phải chăm sóc cho gia đình nhỏ nhưng MC Mai Ngọc vẫn không ngừng nghỉ cố gắng để đưa những thông tin chính xác đến với khán giả. Bên cạnh công việc ở nhà đài quốc gia, Mai Ngọc cũng có thiên phú kinh doanh, khi là nhà sáng lập thương hiệu thời trang công sở cao cấp W. Trái ngược với Mai Ngọc, nữ MC Phạm Ngọc Hà My lại lựa chọn "theo chồng bỏ cuộc chơi" sau khi kết hôn. Mới đây, cô khiến cư dân mạng xôn xao khi đăng tải Vlog trên kênh YouTube cá nhân, tiết lộ việc đang mang thai con đầu lòng ở tháng thứ 4. Ngoài ra, cô cũng không ngần ngại cho biết mình và bạn trai hơn 16 tuổi đã dọn về sống chung với nhau. Tuy nhiên, hiện tại, thời gian tổ chức hôn lễ của cả hai vẫn còn là ẩn số khiến nhiều người thắc mắc. Ngoài ra, người đẹp cũng khiến nhiều người ngỡ ngàng khi cho biết bản thân đã chính thức nghỉ việc ở VTV. Hà My cho rằng đây là sự hy sinh để bắt đầu hướng đi mới trong lĩnh vực tài chính. Được biết, sau khi rời khỏi nhà đài, cô sẽ kết hợp cùng bạn trai thực hiện dự án startup mới và Hà My sẽ giữ vị trí CEO. Có thể thấy, mặc dù cùng lấy chồng đại gia nhưng Mai Ngọc và Hà My lại chọn cho mình 2 hướng khi hoàn toàn khác biệt. Ảnh: FBNV

