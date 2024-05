Cuộc đời của cô gái 2 lần tự chụp ảnh thờ cho chính mình

Mới đây, một tài khoản Tiktok đã chia sẻ câu chuyện 7 năm sống với căn bệnh ung thư, 2 lần tự chụp ảnh thờ khiến nhiều người không khỏi xúc động. Năm 2017, chị nhận kết quả ung thư phổi giai đoạn 3 khi mới chỉ 30 tuổi. Trên bàn tay cô bắt đầu cắm những mũi kim tiêm chi chít. Phải cạo trọc đi mái tóc dài, tuy nhiên tinh thần chị vẫn lạc quan. Người phụ nữ 37 tuổi ở huyện Thanh Trì không dám cho bố mẹ hai bên và họ hàng biết chuyện này bởi phong tục địa phương coi đó là điểm gở. Chị thấy bình thường và tự chuẩn bị cho bản thân vì muốn gia đình bớt gánh nặng hậu sự. Giữa năm 2019, bệnh tình dần chuyển biến xấu do bị tràn dịch và di căn màng phổi, cơ thể đau nhức, ăn ngủ không ngon. Nghĩ thời khắc sinh tử đã điểm, Tuyền bình thản đón nhận, chủ động làm sẵn ảnh thờ cho mình, bàn với chồng tìm mua đất ở nghĩa trang Văn Quán, quận Hà Đông cho gần nhà. Năm 2020 với chị là một chuỗi ngày đầy đau đớn. Tới tháng 3/2021, trải qua hơn 100 mũi truyền hóa chất, các phác đồ điều trị đều kháng thuốc, bệnh viện thông báo dừng điều trị. Lần thứ hai, người phụ nữ này lại chuẩn bị sẵn tâm lý. Dù bị viện trả về, Tuyền vẫn uống thuốc duy trì. Chị lấy trồng rau, chăm hoa là niềm vui cho những ngày cuối đời. Hàng ngày, nhìn những hạt cây nảy mầm, chồi non nhú lên xanh mướt, một cảm xúc mới lạ, tràn đầy năng lượng bỗng trỗi dậy trong lòng người phụ nữ. Tuyền nói cảm giác như sự yên bình của vườn rau nhỏ đã cứu sống mình. Nhìn lại tấm ảnh thờ cũ "trông quá nghiêm nghị", Tuyền rủ hội bạn thân đi chụp ảnh cúc họa mi: "Mình muốn ảnh thờ phải cười thật tươi, để người thân không đau buồn khi trông thấy". Năm 2021, sức khỏe chị khá hơn, chị bắt đầu tập tành kinh doanh online. Kéo những xe hàng cao hơn cả người. Hiện dù sức khỏe dần ổn định, nhưng Tuyền vẫn âm thầm chuẩn bị cho một ngày phải rời xa gia đình. Đoạn video đang viran trên Tiktok này là do chị Tuyền nhờ cháu gái làm, chia sẻ câu chuyện và hành trình 7 năm chống chọi bệnh tật lên mạng xã hội. Đoạn video thu hút hàng trăm nghìn lượt yêu thích và bình luận.

