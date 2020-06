Cùng lên sóng truyền hình, bạn gái Phan Văn Biểu vẫn xinh bất chấp

Trong trận Sông Lam Nghệ An gặp SHB Đà Nẵng vào cuối tuần qua, thủ môn Phan Văn Biểu và bạn gái đã có mặt trên khán đài để theo dõi trận đấu. Nhan sắc của nàng WAG ngay lập tức thu hút sự chú ý vì quá xinh đẹp. Lọt sóng truyền hình trực tiếp nhưng có thể thấy rõ nhan sắc của bạn gái Phan Văn Biểu vẫn xinh đẹp bất chấp. Cô nàng có nước da trắng mịn màng, mái tóc dài và cách trang điểm nhẹ nhàng khiến khuôn mặt thêm phần nổi bật.Bạn gái thủ môn Phan Văn Biểu là một trong số ít nàng WAGs xinh đẹp dù bị quay lén. Nhan sắc của cô được đánh giá là nổi trội trong dàn bạn gái cầu thủ. Phan Văn Biểu và Lan Anh công khai hẹn hò vào tháng 2/2020. Cô nàng này sinh năm 1996, quê Quảng Ninh, là bạn thân của Huyền Trang, người yêu cũ cầu thủ Trọng Đại. Trước Lan Anh, nhiều nàng WAGs từng bị soi nhan sắc ngoài đời khác xa so với trên ảnh khiến người hâm mộ ngã ngửa. Huỳnh Anh, bạn gái Quang Hải bị nhận xét là mũm mĩm hơn hẳn trong hình. Tuy nhiên, cô nàng trông vẫn rất dễ thương với nước da trắng hồng. "Cô chủ tiệm nail" Huyền My, người từng dính tin đồn hẹn hò với Quang Hải lộ nhan sắc thật già hơn so với tuổi và kém xinh. Ngay trong đám cưới của mình, "hot girl mầm non" Võ Nhật Linh, vợ Phan Văn Đức bị bóc mẽ chỉnh sửa ảnh quá đà. Cô nàng sở hữu góc mặt vuông chữ điền khác xa với tấm hình tự đăng. Hot girl Thái Bình Hoàng Anh Ốc cũng chịu chung số phận hình chụp lén khác một trời một vực so với ảnh qua chỉnh sửa. Vợ Duy Mạnh từng bị người hâm mộ nhận xét là mặt to, nước da xỉn màu và khuôn mặt thiếu sức sống khi xuất hiện trên khán đài để cổ vũ chồng. Mời quý độc giả xem thêm clip: Bạn gái thủ môn Văn Lâm, Văn Biểu, Văn Toản đều có ngoại hình quyến rũ - Nguồn: Youtube

