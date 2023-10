Con gái Salim đi học, netizen soi mức học phí mà “choáng“

Thời gian gần đây, gia đình của hot girl Salim đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Cô bé Pamela Hải Đường - con gái Salim và ông xã Hải Long đích thị là một "idol nhí", mọi hình ảnh, clip của cô bé thu hút hàng triệu lượt tương tác. Mới đây, hot girl Salim đã chia sẻ những hình ảnh đầu tiên khi cho con gái đi học thử ở một trường mầm non quốc tế. Đáng chú ý, dù tiếp xúc với môi trường mới song bé Pam lại khá dạn dĩ và ngoan ngoãn, nhanh chóng hoà nhịp với trường học. Sau nhiều lần tư vấn, Salim cho biết tiêu chí chọn trường cho con gái là ưu tiên gần nhà để tiện đưa đón, cũng như bố mẹ có thể chạy nhanh sang trường nếu có tình huống nào xảy ra. Được biết, Salim cho con gái học thử tại một trường mầm non quốc tế. Theo Salim, phụ huynh sẽ có 1 tiếng/ngày khi cho con học thử ở trường mầm non này. Ngoài ra, cư dân mạng còn soi được mức học phí của trường mầm non mà cô bé Pamela Hải Đường sẽ theo học. Theo đó, phụ huynh cần đóng 90,7 triệu đồng/năm khi cho con học cả ngày và 58,6 triệu đồng/năm nếu cho con học nửa ngày. Như vậy tính "sương sương", Salim và ông xã thiếu gia sẽ tốn hơn 100 triệu đồng/năm nếu định cho Pam đi học ở trường mầm non này. Sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều dân mạng đã không khỏi cảm thán rằng cô bé Pam lớn nhanh quá. Pam cũng chính là em bé đầu tiên ở Việt Nam có bức ảnh đạt 1 triệu lượt thả tim trên Instagram. Cô bé được nhớ tới với đặc trưng là đôi má phúng phính, mắt to. Pam còn được fan đặt biệt danh vui là "Pam mặt vuông" vì khuôn mặt giống bố đến từng góc cạnh. Ảnh: FBNV, IGNV

Thời gian gần đây, gia đình của hot girl Salim đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Cô bé Pamela Hải Đường - con gái Salim và ông xã Hải Long đích thị là một "idol nhí", mọi hình ảnh, clip của cô bé thu hút hàng triệu lượt tương tác. Mới đây, hot girl Salim đã chia sẻ những hình ảnh đầu tiên khi cho con gái đi học thử ở một trường mầm non quốc tế. Đáng chú ý, dù tiếp xúc với môi trường mới song bé Pam lại khá dạn dĩ và ngoan ngoãn, nhanh chóng hoà nhịp với trường học. Sau nhiều lần tư vấn, Salim cho biết tiêu chí chọn trường cho con gái là ưu tiên gần nhà để tiện đưa đón, cũng như bố mẹ có thể chạy nhanh sang trường nếu có tình huống nào xảy ra. Được biết, Salim cho con gái học thử tại một trường mầm non quốc tế. Theo Salim, phụ huynh sẽ có 1 tiếng/ngày khi cho con học thử ở trường mầm non này. Ngoài ra, cư dân mạng còn soi được mức học phí của trường mầm non mà cô bé Pamela Hải Đường sẽ theo học. Theo đó, phụ huynh cần đóng 90,7 triệu đồng/năm khi cho con học cả ngày và 58,6 triệu đồng/năm nếu cho con học nửa ngày. Như vậy tính "sương sương", Salim và ông xã thiếu gia sẽ tốn hơn 100 triệu đồng/năm nếu định cho Pam đi học ở trường mầm non này. Sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều dân mạng đã không khỏi cảm thán rằng cô bé Pam lớn nhanh quá. Pam cũng chính là em bé đầu tiên ở Việt Nam có bức ảnh đạt 1 triệu lượt thả tim trên Instagram. Cô bé được nhớ tới với đặc trưng là đôi má phúng phính, mắt to. Pam còn được fan đặt biệt danh vui là "Pam mặt vuông" vì khuôn mặt giống bố đến từng góc cạnh. Ảnh: FBNV, IGNV