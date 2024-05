Con gái cựu danh thủ đội tuyển Việt Nam xinh đẹp trên sóng truyền hình

Văn Doanh Nhi (SN 2002) là con gái cựu danh thủ đội tuyển Việt Nam - Văn Sỹ Thủy. Hiện tại, cô đảm nhận vị trí MC tại Đài truyền hình Nghệ An Ngoài bản tin thời sự, nữ MC còn dẫn các chương trình khác như: "Nghệ An ngày mới", "Nhịp sống 24h", bản tin thời tiết... Bức ảnh chụp trước giờ lên sóng của Văn Doanh Nhi bất ngờ "gây sốt" trên mạng xã hội. Bên cạnh những lời khen ngợi nhan sắc, cộng đồng mạng còn tò mò về danh tính của nữ MC Gương mặt xinh đẹp, làn da trắng mịn màng cùng phong thái tự tin, thanh lịch của Doanh Nhi đã gây ấn tượng với cộng đồng mạng. Khác xa với hình ảnh thanh lịch, kín đáo, phù hợp với tính chất công việc trên sóng truyền hình, ngoài đời Doanh Nhi lại liên tục thay đổi trong cách ăn mặc. Doanh Nhi có phong cách thời trang trẻ trung, năng động và phù hợp với lứa tuổi Dù là lúc lên sóng hay đời thường, nhan sắc xinh đẹp của Doanh Nhi đều để lại ấn tượng với mọi người Ngoài công việc tại đài truyền hình, Doanh Nhi còn nhận làm mẫu ảnh cho một số hãng thời trang Để giữ gìn vóc dáng thon gọn, cô gái SN 2002 thường xuyên tập luyện thể dục kết hợp với chế độ ăn lành mạnh Nữ MC Đài truyền hình Nghệ An khá chăm đăng tải hình ảnh trên mạng xã hội và nhận được nhiều lời khen từ dân mạng bởi vẻ ngoài cuốn hút

Văn Doanh Nhi (SN 2002) là con gái cựu danh thủ đội tuyển Việt Nam - Văn Sỹ Thủy. Hiện tại, cô đảm nhận vị trí MC tại Đài truyền hình Nghệ An Ngoài bản tin thời sự, nữ MC còn dẫn các chương trình khác như: "Nghệ An ngày mới", "Nhịp sống 24h", bản tin thời tiết... Bức ảnh chụp trước giờ lên sóng của Văn Doanh Nhi bất ngờ "gây sốt" trên mạng xã hội. Bên cạnh những lời khen ngợi nhan sắc, cộng đồng mạng còn tò mò về danh tính của nữ MC Gương mặt xinh đẹp, làn da trắng mịn màng cùng phong thái tự tin, thanh lịch của Doanh Nhi đã gây ấn tượng với cộng đồng mạng. Khác xa với hình ảnh thanh lịch, kín đáo, phù hợp với tính chất công việc trên sóng truyền hình, ngoài đời Doanh Nhi lại liên tục thay đổi trong cách ăn mặc. Doanh Nhi có phong cách thời trang trẻ trung, năng động và phù hợp với lứa tuổi Dù là lúc lên sóng hay đời thường, nhan sắc xinh đẹp của Doanh Nhi đều để lại ấn tượng với mọi người Ngoài công việc tại đài truyền hình, Doanh Nhi còn nhận làm mẫu ảnh cho một số hãng thời trang Để giữ gìn vóc dáng thon gọn, cô gái SN 2002 thường xuyên tập luyện thể dục kết hợp với chế độ ăn lành mạnh Nữ MC Đài truyền hình Nghệ An khá chăm đăng tải hình ảnh trên mạng xã hội và nhận được nhiều lời khen từ dân mạng bởi vẻ ngoài cuốn hút