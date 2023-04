Nữ MC Nghệ An ngoài đời mặc gợi cảm khác xa lên sóng

Lê Hà Phương (sinh năm 1988) được biết đến là một giảng viên, nữ MC Đài PTTH Nghệ An. Sở hữu chiều cao 1m68 cùng vóc dáng chuẩn, nữ MC xinh đẹp từng tham dự cuộc thi Người mẫu Quý bà Việt Nam 2018. Khi lên sóng dẫn chương trình, Lê Hà Phương gây ấn tượng với phong cách trang nhã, lịch sự. Tuy nhiên khi rời trường quay người đẹp xứ Nghệ lại lựa chọn phong cách tôn dáng, gu ăn mặc gợi cảm. Ngắm những hình ảnh của Hà Phương trên trang cá nhân, ít ai ngờ cô đã là mẹ của 2 bé gái sinh đôi. Không chỉ thế, cô còn thường xuyên diện những bộ đồ hở eo nhằm làm nổi bật vòng 2 60cm. Nguyễn Thảo Vi sinh năm 2000, đang là MC của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Cô từng giành giải Hoa khôi sinh viên Nghệ An năm 2018. Ngoài làm MC, cô còn là người mẫu ảnh, mẫu livestream. Thảo Vi sở hữu chiều cao 1m67 cùng hình thể cân đối. Khác với gu ăn mặc kín đáo dẫn sóng, ngoài đời, Thảo Vi có phong cách đa dạng. Nàng hot girl sở hữu chiều cao cân đối 1m67, nặng 47kg và có số đo 3 vòng thon gọn 89 - 63 - 90. Thảo Vi có nụ cười tỏa nắng, gương mặt thanh tú và dáng người mảnh mai. Sở hữu vẻ ngoài nổi bật giúp Thảo Vi có nhiều cơ hội thăng tiến hơn trong công việc. Ảnh: FBNV

