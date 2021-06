Cơm trong khu cách ly Bắc Giang, netizen bình luận: "Ngon hơn cơm nhà"

Bắc Giang những ngày qua vẫn là điểm nóng về COVID-19. Áp lực lên đội ngũ y, bác sĩ, lực lượng chống dịch, tình nguyện viên chống dịch vô cùng lớn. Không ít các chị em xung phong tình nguyện nấu cơm, hỗ trợ phục vụ các khu cách ly. Những suất cơm đầy đủ dinh dưỡng, hợp vệ sinh khiến những người đang cách ly thấy ấm lòng. Mới đây, tài khoản Facebook Kun Mon đã đang tải bộ sưu tập "Cơm trong khu cách ly made by Bắc Giang" khiến cộng đồng mạng ai cũng xuýt xoa trông không khác cơm nhà. Nhiều bạn còn để lại bình luận "ngon hơn cơm nhà". Được biết, những hình ảnh này được chụp tại cơ sở cách ly tập trung Trường Mầm non Thị trấn Cao Thượng (Tân Yên, Bắc Giang). Các chị em Bắc Giang, các cô giáo của trường góp sức nấu những suất cơm ngon mỗi ngày. Các món ăn liên tục được thay đổi để người cách ly được đổi bữa, không cảm thấy ngán. Không chỉ cơm với các món ăn chính mà mỗi suất đều kèm canh, hoa quả tráng miệng. Các chị em còn làm nhiều món đặc sản mùa hè mà người Việt Nam vốn ưa chuộng như: sấu dầm mắm, cà muối,... Những xuất cơm đều tăm tắp ở khu cách ly Bắc Giang nhìn cực đẹp mắt. Các món ăn được thay đổi liên tục giúp người cách ly cảm thấy không bị chán. Để đảm bảo an toàn, đồ ăn sẽ được lưu mẫu hàng ngày, đảm bảo quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm. Mời độc giả xem video: Câu chuyện Quốc tế: Hai thế giới COVID-19 - Nguồn: VTV24

