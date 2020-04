Hậu giãn cách xã hội, hoa hậu Tiểu Vy khoe vòng eo "siêu thực"

Sau khi bắt đầu thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, Hoa hậu Tiểu Vy đã quay trở về Sài Gòn để chuẩn bị trở lại trường học, cũng như tiếp tục thực hiện các công việc còn dang dở của mình. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Tiểu Vy đã đăng tải một đoạn video clip trên trang cá nhân. Trong đoạn clip được đăng tải, cô hoa hậu sinh năm 2000 này khiến nhiều người bất ngờ với vòng eo con kiến phẳng lì.. Trong đoạn clip, Hoa hậu 10X - Trần Tiểu Vy mặc trang phục đơn giản và năng động. Cô diện áo crop-top màu xanh khoe vòng eo con kiến thon thả và săn chắc, phối cùng quần short jeans cá tính. Có thể thấy sau thời gian dài thực hiện cách ly xã hội ở quê nhà Hội An, Tiểu Vy vẫn vô cùng xinh đẹp và rạng rỡ. Nếu như hầu hết mọi người đều than thở vì tăng cân do ăn quá nhiều khi ở trong nhà các ly thì ngược lại, Tiểu Vy vẫn tự tin khoe vòng con vô cùng săn chắc và quyến rũ. Theo nhiều người bình luận, với thân hình này Tiểu Vy chắc hẳn đã chăm chỉ tập gym ở nhà trong thời gian giãn cách xã hội vừa qua. Trong suốt thời gian thực hiện cách ly xã hội vừa qua, Tiểu Vy về đoàn tụ với gia đình tại Hội An - Đà Nẵng. Cô nàng hoa hậu cho biết cuộc sống của mình có chút thay đổi khi không được đi làm, đi học và phải làm quen với việc học online. Tuy nhiên dịch COVID-19 cũng giúp Tiểu Vy có nhiều thời gian để dành cho gia đình hơn, bởi suốt từ khi đăng quang đến nay cô vô cùng bận rộn với các công việc và kế hoạch của mình. Tiểu Vy cũng cho biết giãn cách xã hội đã khiến cho các thói quen của cô thay đổi khá nhiều, nhưng theo chiều hướng tích cực hơn đó là ăn uống đúng giờ, sống khoẻ và điều độ hơn. Trước đó, vì công việc nên Tiểu Vy thường xuyên phải bỏ bữa, ăn uống linh tinh, ngủ muộn. Trong thời gian cách ly tại nhà, cô nàng dành nhiều thời gian để tập gym, học nấu ăn, học online, chăm sóc da… Trong suốt thời gian qua, Tiểu Vy cũng đã tham gia tặng khẩu trang, nước rửa tay cho các trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, người già neo đơn; tiếp tế lương thực và tặng đồ bảo hộ y tế ở bệnh viện dã chiến... Mời quý độc giả xem video: Hoa Hậu Trần Tiểu Vy - Những Chia Sẻ Về Bản Thân | Hoa Hậu Việt Nam 2018 - Nguồn: Youtube

