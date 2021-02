Có siêu năng lực "bóp méo vạn vật", loạt gái xinh bị bóc phốt

Cẩm Đan là một cái tên thu hút được cực kì nhiều sự chú ý thời gian qua. Lý do bởi hot girl sinh năm 2002 này sở hữu nhan sắc vô cùng ấn tượng. Tuy nhiên, mới đây Cẩm Đan bất ngờ bị vài netizen soi ra tình tiết lạ ở tấm ảnh đăng lên Facebook. Thì ra, hot girl 2K2 này cũng phải gia nhập team bóp méo vạn vật. Trong tấm hình mới update, khung cửa sổ vốn là một đường thẳng tắp bỗng bị bóp cong veo, dân tình suy đoán chắc Cẩm Đan muốn gương mặt mình thon gọn hơn nên dùng app. Một người đẹp khác cũng bước ra từ Hoa hậu Việt Nam 2020 bị netizen bóc phốt photoshop quá đà đó là Doãn Hải My - bạn gái tin đồn của cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Nhan sắc, vóc dáng của Hải My thì không cần bàn cãi. Tuy nhiên, để mọi thứ trên cả mức hoàn hảo, có vẻ như cô nàng sử dụng đến các biện pháp chỉnh sửa nhưng có phần quá đà. Tuy nhiên, đây cũng có thể coi là tai nạn nghề nghiệp của Doãn Hải My và đưa cô vào team bóp méo vạn vật. "Hot girl thị phi" Trâm Anh cũng cho mọi thấy khả năng bẻ cong vạn vật của mình bằng một tấm ảnh nhẹ nhàng trên Instagram. Sau khi đăng ảnh bị dân tình vào "bóc mẽ", Trâm Anh cũng thẳng thắn cap lại bình luận và tuyên bố: "Kệ tôi đi!". Có vẻ sau liên tiếp ồn ào, Trâm Anh càng ngày càng "cứng" hơn thì phải Đẹp như Huyền Baby cũng có lúc để lộ dấu vết bóp mặt quá đà khi đăng ảnh lên MXH. Cụ thể trong bức ảnh đăng tải cách đây chưa lâu, đôi bông tai của cựu hot girl Huyền Baby bị méo được cho là do tác động từ app chỉnh hình. Đương nhiên, do chỉ là chi tiết bé xíu xiu nên dân mạng nhắm mắt bỏ qua hết. Đó là chưa kể đến việc dù chỉnh hay không chỉnh thì Huyền Baby vẫn đẹp và sang như thường Mời quý độc giả đón xem thêm video: Sao Việt và những lần chỉnh sửa ảnh "sai quá sai" - Nguồn: YAN News

